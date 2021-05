Gaza 119 palestinos e 7 israelenses. Save the Children: “Tel Aviv invade 31 escolas.” Negou a invasão terrestre da Faixa

Depois que o alarme estiver de voltaConquista da terra Pelo exército israelense Gaza, Que foi primeiro anunciado e negado no final da noite por um porta-voz militar Jonathan ConricusOs confrontos continuam entre Estado judeu E a população e formações palestinas. Para os novos foguetes Hamas, O que resultou no ferimento grave de um cidadão israelense, e respondeu com fogo de artilharia da faixa de fronteira com o setor de tanques e ataques aéreos israelenses, que levaram ao número de mortos. Vítimas No setor que continua a crescer: “Eu existo 119 civis Palestinos que eram matando Em Gaza, incluindo 31 criançasE 7 civis israelenses, incluindo duas crianças, foram mortos no sul de Israel. ” salvar as crianças A situação atual. Mas a violência também continua entre a população árabe em Cisjordânia E a polícia: outro palestino (25 anos) foi morto hoje pelo fogo do exército israelense durante os ataques Yabed. Esta é a segunda vítima do dia.

O Hamas continua a disparar foguetes e Israel não está interrompendo seus ataques à Faixa

Apesar da ameaça de uma invasão terrestre, o lançamento de foguetes continua inabalável desde Faixa de Gaza. Sistema de defesa israelense Cúpula de ferro Continue a interceptar mísseis em direção a AshdodE a Beersheba E outros locais de fronteira, mas um homem de 60 anos ficou gravemente ferido depois que um deles bombardeou uma posição no sul de Israel. No total acabou Dois mil foguetes Eles deixaram o enclave desde o início das hostilidades. Por outro lado, cerca de 160 aviões do exército israelense bombardearam mais de 150 “alvos subterrâneos” no norte da Faixa de Gaza à noite, de acordo com um comunicado divulgado pelas forças armadas. Enquanto o número de vítimas continua crescendo.

Save the Children denuncia que “com o bombardeio contínuo de Gaza e do sul de Israel, isso foi confirmado Pelo menos 31 escolas e uma unidade de saúde Em Gaza, foi afetado pelos ataques aéreos israelenses. Mais de 31 escolas em Gaza participaram 24 mil crianças. Uma escola foi danificada por foguetes no sul de Israel, pois todas as salas de aula foram suspensas devido à violência que afetou milhares de crianças. A violência nas comunidades dentro de Israel também é motivo de preocupação ”.

Novos confrontos na Cisjordânia: dois palestinos foram mortos nos confrontos

Após o anúncio da segunda morte palestina, o exército israelense não fez nenhuma declaração. No entanto, outros confrontos entre o exército e os manifestantes, que protestavam contra o bombardeio em Gaza, ocorreram no final das orações de sexta-feira em mesquitas em todas as províncias da Cisjordânia. Estima-se que dezenas de pessoas foram infectadas. Tv pela manha al-Aqsa O movimento Hamas apelou aos palestinos de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia, publicamente Enfrentando as forças armadas israelenses. Ele também fez apelos diretos aos residentes de cada distrito para que se juntassem aos protestos. Além disso, no dia 15 de maio, os residentes palestinos verão um Dia de luto E a mobilização em memória de 15 de maio de 1948, data da fundação do Estado de Israel.

Mudança na invasão de terra

Ontem à noite, a notícia do início da invasão selvagem trouxe à mente o processo sangrento Borda protetora 2014. Mas uma hora depois, por volta da 1h, um exército apareceu Israel Ele negou a notícia divulgada por seus porta-vozes, explicando que seus soldados continuariam a lançar ataques aéreos, como têm feito até agora, em resposta aos mísseis que disparou. Hamas E de Jihad islâmica Do enclave palestino.

uma Deslizamento de comunicaçãoO exército do Estado judeu, que no entanto esconde a crescente tensão entre os dois lados, com soldados Tel Aviv Há dias, ele se reúne na fronteira com o território governado pelo Hamas, pronto para a invasão. Por volta da meia-noite, o porta-voz militar Jonathan Conricus Ele anunciou que as forças entraram pelo norte da Faixa de Gaza, sem fornecer detalhes da operação, e pediu a todos que estavam em território israelense a menos de 4 quilômetros da fronteira que entrassem em “um abrigo e permanecessem lá até novo aviso”. Pouco depois, entretanto, ele negou que “atualmente não haja forças terrestres dentro da Faixa de Gaza”. “As forças aéreas e terrestres estão atualmente lançando ataques contra alvos no setor”, disse Conricus, citando Problema de intercomunicação“

Tensão na fronteira com o Líbano

Enquanto isso, outro acidente foi registrado dentro de dois dias em A fronteira entre Israel e Líbano. Hoje, os tanques dispararam tiros de alerta contra alguns manifestantes do território libanês que entraram em território israelense. Essas pessoas suspeitas – de acordo com um comunicado do exército israelense – destruíram as cercas e atearam fogo na área. Depois disso, eles voltaram para o território libanês. Ontem do Líbano, onde operam milícias xiitas anti-Israel Hizb allahTrês foguetes foram disparados contra Israel sem causar nenhum dano.

Mesmo centenas de Jordânia Eles chegaram à fronteira com Cisjordânia Para mostrar sua proximidade com o povo palestino. Em alguns casos, disseram algumas fontes, foram ouvidos slogans em apoio ao Hamas. Nos vídeos que circularam na Internet, pessoas foram vistas tentando entrar nos territórios palestinos, mas escapando pela polícia.