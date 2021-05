Gaza, os ataques continuam: as Nações Unidas pedem o fim imediato das hostilidades. Biden: “Palestinos e israelenses merecem a mesma segurança.”

Os confrontos continuaram entre Estado judeu E populações e formações Palestinos: Para novos mísseis Hamas, O que resultou no ferimento grave de um cidadão israelense, e respondeu com fogo de artilharia da faixa de fronteira com o setor de tanques e ataques aéreos israelenses, que levaram ao número de mortos. Vítimas Isso continua aumentando. eu Mais de 12 palestinos foram mortos E além 900 Aqueles que partiram Ferido A partir de segunda-feira, os ataques israelenses em Faixa de GazaDe acordo com o Ministério da Saúde Palestino. Entre as vítimas também 31 criançasConforme determinado pelas autoridades do Hamas. No sul de Israel eles foram mortos 7 civis israelensesEntre eles estão dois filhos. ” salvar as crianças A situação atual. Mas a violência continua também Cisjordânia: Só hoje há pelo menos 10 mortos Em confrontos entre grupos de manifestantes palestinos e unidades do exército israelense. Também à noite Três mísseis Foi lançado esta noite desde então Terras sírias Em direção às alturas O Golan. Um deles foi encontrado com defeito e os outros dois caíram perto da Aldeia de Agricultura de Israel Ramat Mghaim Não causou nenhum dano.

O O quinto dia As palavras do Presidente dos Estados Unidos sobre os confrontos também chegaram, Joe BidenQue veio na mensagem sobre as celebrações do Eid que o concluem RamadãEle declarou: “Eu sou PalestinosTambém em Gaza, editor Os israelenses Eles merecem viver como iguais Com dignidade e segurançaEm seguida, ele sublinhou que “a situação na Terra Santa está pesando sobre nós Muçulmanos Em todo o mundo, incluindo comunidades muçulmanas nos Estados Unidos. ”“ Nenhuma família deveria viver Com medo Para o bem da segurança do lar ou local de culto – continua a declaração do presidente dos Estados Unidos – acreditamos acima de tudo crianças Dessas empresas que lidam com traumas causados ​​por um conflito Fora de seu controle. ”“ Minha administração continua diálogo Biden concluiu suas conversas com os palestinos, israelenses e todos os parceiros regionais para trabalhar por uma calma sustentável.

À noite, o Secretário-Geral apelou ao Conselho de MinistrosEle ElaE a Antonio Guterres, Para todas as partes atéAs hostilidades cessam imediatamente“Lutas contínuas” têm o potencial de causar um A crise humanitária E uma segurança que não pode ser contida, e para aumentar o incitamento ao extremismo, não só nos territórios palestinos ocupados e em Israel, mas em toda a região ”, segundo nota do porta-voz de Guterres, Stefan Dujarric. O memorando acrescentou que os dois lados “devem permitir que os esforços sejam intensificados”. mediação Para pôr fim imediato ao conflito. ”“ As Nações Unidas – continua Guterres – estão participando ativamente desses esforços, que também são essenciais para fornecer a assistência humanitária necessária à população afetada em Gaza. ”Guterres acrescentou que somente uma política sustentável solução levaria a uma paz duradoura, afirmando seu compromisso. Quarteto Para o Oriente Médio, apoiar os palestinos e israelenses na resolução do conflito, com base no Lei internacional E as resoluções das Nações Unidas. “

O Quarteto é composto pelas Nações Unidas, Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Agora ai países ocidentais Ele também retomouEgitoPara convencer Tel Aviv a aceitá-lo trégua. Cairo pediu a Israel para parar Bombardeio Aviões de gaza Evacuando os feridosE uma trégua para permitir a entrada Assistência médica Em Gaza “, escreveu ele no Twitter, citando suas próprias fontes televisão al-ArabiyaEnfatizando que “o contínuo bombardeio israelense impede o encontro do Delegação de segurança Egípcio com as facções, “o setor. Também”. Oxfam O alarme soa e pede “que a comunidade internacional aja por um Pare imediatamente filmagem E resolver as causas básicas de uma nova onda de violência E a violação constante de direitos humanosMais uma vez – diz uma declaração – eu também. Civis inocentes Para pagar o alto preço pelo fracasso da comunidade internacional em negociar um cessar-fogo imediato entre israelenses e palestinos, e para resolver as causas subjacentes da crise. A escalada massiva de mortes e violência nos últimos dias será sua primeira vítima Uma geração perdida A partir de Novo e crianças Palestinos presos entre Destroços, Pedregulho em GazaSem direitos, sem futuro. “



Sistema de defesa israelense Cúpula de ferro Os mísseis que lançou continuaram a ser interceptados Faixa de Gaza Direcionado para AshdodE a Beersheba E outros locais de fronteira, mas um homem de 60 anos ficou gravemente ferido depois que um deles bombardeou uma posição no sul de Israel. No total acabou Dois mil foguetes Eles deixaram o enclave desde o início das hostilidades. Por outro lado, quase toda a noite 160 aeronaves O exército israelense bombardeou mais de 150 “alvos subterrâneos” no norte da Faixa de Gaza, de acordo com um comunicado divulgado pelas forças armadas. Israel – no bombardeio mais pesado já lançado – foi o alvo Rede subterrânea O Hamas foi construído após o confronto de 2014.

Enquanto isso, o número Vítimas. Save the Children denuncia que “com o bombardeio contínuo de Gaza e do sul de Israel, isso foi confirmado Pelo menos 31 escolas e uma unidade de saúde Em Gaza, foi afetado pelos ataques aéreos israelenses. Mais de 31 escolas em Gaza participaram 24 mil crianças. Uma escola foi danificada por foguetes no sul de Israel, pois todas as salas de aula foram suspensas devido à violência que afetou milhares de crianças. A violência nas comunidades dentro de Israel também é motivo de preocupação ”.

Novos confrontos na Cisjordânia

Mais confrontos ocorreram entre o exército e os manifestantes, que protestavam contra o bombardeio em Gaza, no final das orações da madrugada. Mesquita Em todas as províncias da Cisjordânia. Estima-se que pelo menos dez pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Tv pela manha al-Aqsa O movimento Hamas apelou aos palestinos de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia, publicamente Enfrentando as forças armadas israelenses. Ele também fez apelos diretos aos residentes de cada distrito para que se juntassem aos protestos. Além disso, no dia 15 de maio, os residentes palestinos verão um Dia de luto E a mobilização em memória de 15 de maio de 1948, data da fundação do Estado de Israel.

“O que acontece em Cidades israelenses É muito Perigoso. Os grupos árabes da máfia têm como alvo os judeus “, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Em referência a eventos perigosos nos dias de hoje. Netanyahu especificou que uma “minoria violenta” deseja atacar. O tecido social Construído por anos entre árabes e judeus. “Todo mundo deveria condenação Violência árabe contra judeus e judeus contra árabes. Faça isso em voz alta, sem hesitação. “

Mudança na invasão de terra

Ontem à noite, a notícia do início da invasão selvagem trouxe à mente o processo sangrento Borda protetora 2014. Mas uma hora depois, por volta da 1h, um exército apareceu Israel Ele negou a notícia divulgada por seus porta-vozes, explicando que seus soldados continuariam a lançar ataques aéreos, como têm feito até agora, em resposta aos mísseis que disparou. Hamas E de Jihad islâmica Do enclave palestino.

Ainda há tensão crescente entre os dois lados, com soldados Tel Aviv Há dias, ele se reúne na fronteira com o território governado pelo Hamas, pronto para a invasão. Por volta da meia-noite, o porta-voz militar Jonathan Conricus Ele anunciou que as forças entraram pelo norte da Faixa de Gaza, sem fornecer detalhes da operação, e pediu a todos que estavam em território israelense a menos de 4 quilômetros da fronteira que entrassem em “um abrigo e permanecessem lá até novo aviso”. Pouco depois, entretanto, ele negou que “atualmente não haja forças terrestres dentro da Faixa de Gaza”. “As forças aéreas e terrestres estão atualmente lançando ataques contra alvos no setor”, disse Conricus, citando Problema de intercomunicação“

Tensão na fronteira com o Líbano

Enquanto isso, outro acidente foi registrado dentro de dois dias em A fronteira entre Israel e Líbano. Hoje, os tanques dispararam tiros de alerta contra alguns manifestantes do território libanês que entraram em território israelense. Essas pessoas suspeitas – de acordo com um comunicado do exército israelense – destruíram as cercas e atearam fogo na área. Depois disso, eles voltaram para o território libanês. Ontem do Líbano, onde operam milícias xiitas anti-Israel Hizb allahTrês foguetes foram disparados contra Israel sem causar nenhum dano.

Mesmo centenas de Jordânia Eles chegaram à fronteira com Cisjordânia Para mostrar sua proximidade com o povo palestino. Em alguns casos, disseram algumas fontes, foram ouvidos slogans em apoio ao Hamas. Nos vídeos que circularam na Internet, pessoas foram vistas tentando entrar nos territórios palestinos, mas escapando pela polícia.