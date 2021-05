Ndrangheta, retorna da Espanha para a Itália fugitivo Romeo – Ultima Aura

(ANSA) – Roma, 15 de maio – O fugitivo da Ndrangheta Giuseppe Romeo, nascido em 1986, voltou da Espanha e chegou ao aeroporto de Roma Fiumicino, acompanhado por uma equipe do Serviço de Cooperação Policial Internacional (SCIP) da região centro. A Direcção de Polícia Criminal do Departamento de Segurança Pública O perigoso criminoso de San Luca (Republika Srpska) foi preso em Barcelona em 11 de março, com base em um mandado de prisão europeu.



Romeu, conhecido como “u pacciu” ou “maluferru” ou “u nanu”, filho de Antonio conhecido como “centocapelli”, teve a função de promotor, organizador e financiador do contrabando de cocaína na Europa, e depois se estabeleceu na Alemanha , entre Calábria, Lombardia e noroeste da Europa. Concluir acordos com fornecedores e alguns corretores na Bélgica, Holanda e Alemanha. Romeo foi afetado por uma ordem de prisão preventiva na prisão, ele é o destinatário de uma ordem de prisão preventiva no âmbito da investigação “Conexão Europeia ‘Ndrangheta” e em 3 de novembro de 2020, Gup de Reggio Calabria foi condenado a 20 anos de prisão por sua participação, com um papel importante, em uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, posse de drogas, transmissão de valores fraudulentos e autolavagem. Ele conseguiu escapar do cativeiro desde 2018 (ANSA).