Israel bombardeou um arranha-céu na sede da Al-Jazeera e da Associated Press em Gaza. Jornalistas: “Trabalhamos desde o hospital.” “Estamos apavorados.” A Casa Branca: “A segurança da mídia é uma responsabilidade primária”

O BombardeioMuito poderoso, fez com que todos os 12 andares do arranha-céu desabassem um em cima do outro al-Jala, no coração Gaza, Que se decompõe em uma massa indeterminada de poeira. Um lugar de fundamental importância para a mídia internacional, visto que os andares superiores abrigam a sede da Al Jazeera E agências de notícias, incluindoAgência de notíciasOs demais andares são ocupados por escritórios comerciais. Mas o exército israelense, que continua sua ofensiva implacavelmente no Iraque seção Após o bombardeio eu MetrôLogo após seu trabalho, ele reivindicou, encaminhado para um prédio Hamas, Explicou o Exército, usado como um “esconderijo”.

Israel: “Hamas usa o arranha-céu como esconderijo” – ”Hamas As áreas residenciais de Gaza foram convertidas em Postos de trabalho Exército – O porta-voz militar israelense disse a justificativa para demolir o prédio. Estados Unidos da América Prédios altos a Gaza para cada Finalizar Exército De diferentes tipos, como coleção Informação de inteligência, Projetando ataques, comando, controle e operações de comunicação ”. O porta-voz acrescentou que a Força Aérea Israelense tomou o cuidado de não atingir civis com“ mensagens de texto ”e“ atingir preventivamente o telhado ”do prédio com um primeiro ataque de alerta que“ faz barulho e não causa danos ”. De acordo com o porta-voz,“ Isso deixa tempo suficiente. Para sair do prédio ”. Ele ressaltou que“ todos os arranha-céus que Israel atingiu foram usados ​​para fins militares ”, explicando que“ quando Hamas Prédio alto é usado para Finalizar Exército, Vir a ser Alvo militar Legal. O direito internacional é claro. ”O ataque seguiu-se a uma resposta HamasQue ameaçava lançar novos mísseis em Tel Aviv.

Associated Press: “Estamos apavorados.” Correspondente da Al-Jazeera: “Trabalhamos do hospital”. – Correspondente de Al Jazeera Youmna al-Sayed Mencionei no site da emissora que o hospital está atualmente Al Shifa A Cidade de Gaza é o “único lugar” a partir do qual um jornal pode operar. “É o lugar mais seguro que conhecemos – explicou ele. Shifa Foi um alvo no passado, mas é claro que é um hospital, então pode ser o lugar mais seguro agora em Gaza, onde faremos a transmissão. ” jornalista Em seguida, ele explicou que o dono do prédio recebeu o pedido e, em seguida, o enviou evacuação Apenas uma hora antes do ataque Exército israelense Eles se recusaram a permitir mais tempo. Em seguida, milhares de famílias foram evacuadas de al-Jala E edifícios circundantes. “Estamos chocados e apavorados”, ele escreve em uma notaAgência de notícias No que diz respeito a destruir al-Jala, Que também abrigava o USA News Bureau. “Este episódio representa um desenvolvimento muito preocupante da situação”, disse o número um da Autoridade Palestina, Gary Pruitt. “Evitamos uma perda Rapidamente Humano“Agora o mundo terá menos consciência do que vai acontecer”, acrescenta. GazaPorta-voz da Casa Branca de Washington Jane Psaki Afirma que os Estados Unidos “informaram aos israelenses que garantir a segurança e proteção de jornalistas e da mídia independente é.” Responsabilidade primáriaEmbora a comunidade internacional ainda não consiga encontrar uma posição unificada para se expressar sobre a escalada nos dias de hoje, o Ministro das Relações Exteriores disse Luigi Di Maio Ouça o Alto Representante da União Europeia por telefone esta tarde Josep Borrell. Uma entrevista centrada na situação em Médio Oriente E a necessidade de organizar uma reunião extraordinária entre ministros dos Negócios Estrangeiros europeus de perto.

Ataques noturnos e baixas A guerra entre a violência continua com uma escalada de violência imparável Israel e HamasIsso causou ainda 144 As vítimas são quase todas palestinas, incluindo 37 menores e 22 mulheres. Por outro lado, mais de 950 pessoas ficaram feridas. Dezenas de vítimas foram registradas na noite passada nos túneis subterrâneos onde se refugiaram Homens da milícia e Lutadores Depois de saber um possível ataque ao solo por Israel. Mas nunca houve um ataque. A chuva de bombas também atingiu um Campo de refugiados Na área da praia ao norte da Faixa, onde pelo menos perderam a vida 10 pessoasEntre eles estão 2 mulheres e 8 crianças.

O novo, muito difícil, ofensivo contra Gaza Foi lançado à noite de Israel. De acordo com o exército, os combatentes de Tel Aviv bombardearam vários locais na Faixa de Gaza, incluindo um “escritório de operações”. Hamas Perto do centro da cidade de Gaza. Ele lançou mais ataques noturnos contra o que chamou de exército. “Locais de lançamento subterrâneosOu seja, túneis construídos sob a areia. Os disparos de foguetes de Gaza à noite também não pararam: sirenes antimísseis soaram Beersheba E outros locais no sul de Israel. O The Times of Israel Relata que o prof Explosão de míssil Foi lançado pelo Hamas para localidades AshkelonE a AshdodE a Beersheba e Sderot. Um míssil atingiu um Condomínio Em Ashdod, outro caiu no porto, colidiu com um tanque de combustível e explodiu. Atualmente não há vítimas. Alguns dos mísseis foram interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de ferroEnquanto outros pousaram em áreas desabitadas. Após algumas horas de calma, os lançamentos foram retomados pela manhã. De acordo com o exército – que em resposta atingiu vários alvos do Hamas na Faixa de Gaza, incluindo as instalações de comando – os foguetes foram disparados. Cerca de 200.

Enquanto isso, a onda de violência nas cidades não parava. Ontem à noite no bairro de Al-Ajami em Jaffa (Tel Aviv) a Coquetel Molotov Ele causou um incêndio no apartamento de uma família árabe. uma Criança de 12 anos Ele foi gravemente queimado e seu irmão, gravemente queimado. Problemas também prof JerusalémOs grupos atacaram e incendiaram um carro da polícia. Outros incidentes foram relatados em Lod (coquetéis molotov jogados em uma mesquita) e em Acre – San Giovanni Daxi (um repositório de teatro árabe-judeu compartilhado foi destruído). Na Cisjordânia, uma rádio militar informou que os palestinos acenderam mais de 40 fogueiras com coquetéis molotov perto de assentamentos ou bases militares.