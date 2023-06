O que é um “telefone burro” e por que tantos jovens o compram?

A geração Z e a geração do milênio estão voltando aos “telefones burros” para redescobrir os prazeres do mundo offline

Em um mundo obcecado por smartphones, pode ser uma surpresa que cada vez mais adolescentes estejam escolhendo “telefones burros”.

Dispositivos móveis simples que poderíamos ter usado uma ou duas décadas atrás estão voltando na nova geração, à medida que os adolescentes buscam retomar o controle de seus dispositivos.independência da tecnologia.

Nos Estados Unidos, as vendas de telefones com chamadas básicas e mensagens de texto aumentaram em 2022 para a HMD Global, fabricante da Nokia, com dezenas de milhares vendidos por mês.

“Vemos o mercado de telefonia móvel crescendo 5%”, disse Lars Silberbauer, diretor de marketing da Nokia Phones e HMD Global, acrescentando que “no ano passado, dobramos nossa participação no mercado móvel”.

O que é um “telefone burro”?

Com seus recursos limitados, os telefones burros oferecem uma experiência de usuário mais simples e menos envolvente do que os smartphones.

Esses aparelhos priorizam as funções básicas do telefone, como fazer ligações e enviar mensagens, eliminando as tentações das redes sociais que ocupam, em média, mais de 7 horas por dia para mais de 50% dos adolescentes, segundo pesquisa com mais de 40.000 respondentes. In Real Research, um aplicativo de pesquisa online.

saudade dos anos 90

A geração do milênio, a geração mais jovem há anos, está envelhecendo e se entregando à nostalgia.

Ao mesmo tempo, a Geração Z, que cresceu em frente às telas, parece fascinada pelo passado que não conseguiu viver. Por exemplo, videogames de inspiração retrô com gráficos pixelados e jogabilidade simples recuperaram grande popularidade.

O passado tornou-se um lembrete de uma época em que a vida parecia mais simples e conveniente, diz Silberbauer, e essa nostalgia também alimentou a ascensão da tendência do telefone burro, acrescenta ele.

“As pessoas querem voltar ao início dos anos 2000 ou 90, e acho que é um lembrete de uma época mais feliz, uma época em que as coisas eram um pouco mais simples.”

Smartphone e smartphone: qual a diferença?

Embora os smartphones forneçam recursos avançados, como um grande número de aplicativos, os smartphones são projetados para serem “telefones básicos” com recursos e capacidades limitados.

No entanto, há “um monte de telefones idiotas por aí”, explica Silberbauer.

Algumas das melhorias contemporâneas incluem cobertura de rede 4G, câmeras atualizadas e cores atualizadas, “mas no geral é praticamente o mesmo”.

Silberbauer explicou que os dumbphones da Nokia são vendidos com muitos sistemas operacionais, incluindo KaiOS, que permite “uma versão leve do WhatsApp, que algumas pessoas precisam”.

“Você escolhe os recursos que deseja e obtém um telefone com 31 dias de duração da bateria, para que possa recarregá-lo 12 vezes por ano. É isso.”

Os smartphones não estão destinados a desaparecer: eles atendem a um mercado diferente.

A Nokia continua a vender smartphones e em janeiro deste ano introduziu uma inovação única – telefones que podem ser reparados.

“Você mesmo pode consertar o telefone com uma pequena chave de fenda. Você pode trocar a tela, as portas de carregamento e a bateria em dois minutos.”

A empresa quer evitar que seus clientes tenham que comprar um novo telefone todos os anos: “Não é um modelo de negócios que realmente queremos atender”.

Telefones que são jogados fora em vez de consertados já geram 35 milhões de toneladas de lixo e 261 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano na Europa.

