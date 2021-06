Biden: ‘Responderemos energicamente às ações hostis da Rússia’

“A América está de volta e as democracias estão unidas para enfrentar os desafios do futuro”, disse Joe Biden, falando após sua esposa Jill na frente das tropas da Força Aérea Real (RAF) em Mildenhall, Inglaterra, a base aérea que apóia operações para os EUA Força do ar.

“Não estamos procurando por um conflito, mas por uma relação estável e previsível com a Rússia”, disse Joe Biden, falando perante as forças dos EUA na Base da Força Aérea Real em Mildenhall, Inglaterra, e enfatizou que os EUA, nesse ínterim, responderiam “ forte e significativo ”para cada ato de hostilidade a Moscou. Uma mensagem que ele queria relançar uma semana depois de seu primeiro encontro com Vladimir Putin em Genebra, em 16 de junho.

Joe Biden disse que quando se encontrar com os líderes dos países da OTAN em Bruxelas, vai reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com o Artigo 5 da defesa comum. Um compromisso que Donald Trump não afirmou publicamente há quatro anos. Biden destacou durante seu discurso às forças americanas em uma base britânica que o compromisso dos Estados Unidos com a aliança atlântica é “muito forte”, mas o comandante em chefe destacou a necessidade de modernizar a organização e suas capacidades no setor de Internet.

The New York Times, Rumo a um acordo para acabar com a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a União Europeia Os Estados Unidos e a União Européia estão trabalhando em um acordo para encerrar a guerra contra as tarifas de metais e aquelas associadas aos subsídios da Boeing e da Airbus. O New York Times escreve que os dois lados esperam chegar a um acordo em meados de julho. “Estamos empenhados em envidar todos os esforços para encontrar soluções completas e duradouras para nossas disputas comerciais e para evitar novas ações retaliatórias que afetem o comércio transatlântico”, disse um esboço de declaração antes da cúpula EUA-UE em Bruxelas em que Joe Biden estará. Na próxima semana.