Últimas notícias da guerra. Terça-feira, Assembleia Geral das Nações Unidas após o veto americano a Gaza. Navio filipino colide com a Guarda Costeira sino-americana: “ações perigosas”

07:35

Japão: O escândalo de financiamento do LDP se espalha

O escândalo no Japão ligado ao financiamento não revelado do Partido Liberal Democrata, o chefe da coligação governamental, que diz respeito a um número crescente de membros do poder executivo, está a espalhar-se como um incêndio. A mídia local informou que, coincidindo com o final da sessão parlamentar (Parlamento em Tóquio) na próxima quarta-feira, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, está se preparando para substituir até cinco altos funcionários da administração que estão se juntando à facção mais forte da Frente Conservadora, que leva o nome do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em julho de 2022.

Fontes investigativas acreditam que a maioria dos seus cerca de 100 membros omitiram pagamentos que receberam de subvenções ao partido, em violação da lei eleitoral. Entre os altos funcionários sob as lentes estão o braço direito do primeiro-ministro, Hirokazu Matsuno; Secretário Geral do Senado, Hiroshige Seko; O presidente da reforma do LDP, Koichi Hagiuda, e o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura. Durante o fim de semana, Kishida reuniu-se com vários representantes do partido e, de acordo com a emissora pública NHK, diferentes soluções estão a ser exploradas com base no envolvimento de políticos individuais, devido a opiniões conflitantes dentro do governo e do próprio partido.

Entre as propostas que Kishida está considerando – segundo Jiji – está a de demitir todos os 15 altos funcionários administrativos que pertencem à facção afetada pelo escândalo. As duras críticas vieram do principal movimento de oposição, o Partido Democrático Constitucional, que apontou que nenhum dos legisladores envolvidos no escândalo explicou como foram utilizados os fundos não declarados.