“É por isso que não haverá negociações este ano” – Corriere.it

BERLIM – “Estamos certamente à beira de uma grande ofensiva da Ucrânia, cujo principal alvo será provavelmente o Mar de Azov, numa tentativa de cortar a ligação com a Crimeia”, afirma. Dmitry Suslov, conselheiro do Kremlin, que dirige o Centro de Estudos Europeus e Internacionais Na Escola Superior de Economia de Moscou, que é um dos institutos mais importantes onde a política externa russa é contemplada.





Você está preocupado?

«Do ponto de vista russo, o Ocidente aposta fortemente no sucesso da ofensiva, tanto por razões militares porque a quantidade de armas e munições que podem ser fornecidas a Kiev começou a diminuir após a entrega do poder nos últimos meses, como por motivos políticos como apoio à causa ucraniana nas sociedades ocidentais começaram a diminuir, especialmente nos Estados Unidos à luz das eleições presidenciais. Não está claro, por exemplo, que o Congresso autorizará novos financiamentos para a Ucrânia no verão, quando os fundos existentes acabarem. Em outras palavras, o Ocidente tem grande interesse no sucesso da ofensiva ucraniana. Se isso não acontecer, na segunda metade do ano Kiev se encontrará em uma posição muito mais fraca e a Rússia lançará sua ofensiva ».

Mas ele já não o fez nesses dois meses?

A narrativa ocidental de que Moscou tentou e não conseguiu atacar em Donbass é falsa. Não foi uma tentativa em grande escala no sentido tradicional do termo, mas maior pressão sem uso extensivo de forças no terreno. Pequenas unidades foram usadas e houve não foram manobras reais.A Rússia pressionou para enfraquecer os ucranianos, o que reduziu seu potencial ofensivo.Lembremos também que a Rússia ainda está usando detentos, enquanto a Ucrânia está usando forças regulares. READ O G-20, a China e a Arábia estão bloqueando o acordo climático (mas estão). Ligue o aço, um acordo histórico entre os Estados Unidos e a União Europeia

Em vista dos suprimentos do mês passado, de tanques alemães e britânicos à munição polonesa MiG-29, a Ucrânia se fortaleceu objetivamente. Isso não preocupa o comando russo?

Não devemos exagerar nem subestimar o potencial militar da Ucrânia. Vamos dar uma olhada nos números: Até agora, segundo nossas estimativas, 57 novos tanques dos 300 prometidos foram entregues, incluindo o alemão Leopard 2 e o britânico Challenger. Mesmo que venham todos, o que só acontecerá no final do ano, não será muito. Também levando em conta o resto – tanques, obuses, munições e caças – o ucraniano é uma séria ameaça. Mas não acho que essas sejam as “armas mágicas” capazes de fazer a diferença na Terra. A questão mais importante é outra: o que acontecerá se os ucranianos fracassarem apesar de toda essa ajuda ocidental? Se todo esse arsenal fosse jogado na fornalha sem sucesso? O Ocidente não terá muito para substituí-lo. A Ucrânia ficará quase exposta. Enquanto a Rússia, como alguns meios de comunicação ocidentais estimaram corretamente, mobilizará 400 mil novos voluntários até o final do ano e estará pronta para lançar uma verdadeira ofensiva ».

Pelo que você diz, você não está dando nenhuma oportunidade de iniciar negociações.

“A probabilidade é zero. O Ocidente não permitirá que a Ucrânia entre ou participe de nenhuma negociação antes da ofensiva da primavera. Nossa leitura da posição ocidental é que, se a ofensiva ucraniana for bem-sucedida e a Crimeia estiver ameaçada, a situação é propícia à negociação. Mas se isso não acontecer, será a Rússia que não permitirá nenhuma negociação antes de seu contra-ataque no outono, então não espero nada na frente de negociação até 2023.

A nova doutrina da política externa russa, introduzida por Putin e Lavrov, aponta os Estados Unidos como a “principal fonte de ameaça” à segurança da Rússia. É a garantia de que todas as pontes já foram queimadas?

Acho que, em primeiro lugar, o parágrafo crucial desse documento é aquele em que a Rússia se identifica não apenas como um Estado, mas também como uma “civilização independente”, distinta de qualquer outra. Em segundo lugar, o documento descreve corretamente o estado do mundo, onde, por um lado, o Ocidente coletivo está travando uma guerra global mista contra a Rússia, que deseja enfraquecer e finalmente destruir como potência, por outro lado, vemos mudanças cardeais e rápidas. Rumo ao estabelecimento de um mundo multipolar, no qual surgem novos players fora da China, como Arábia Saudita, Turquia e outros países asiáticos com poucas exceções, e países africanos. E isso se traduz em uma dupla ação de política externa da Rússia: por um lado, entrar em guerra com o Ocidente e, por outro lado, fortalecer a cooperação com o resto do mundo, o mundo não ocidental que constitui a maioria. Há uma nova hierarquia em nossos interesses estratégicos, que coloca em primeiro lugar as regiões vizinhas, depois a China e a Índia, depois os mundos islâmico e africano, e só por último o Ocidente, visto como adversário. É claro que diferenciamos a Europa do Ocidente anglo-saxão, que é o núcleo duro. Se os países europeus mudarem sua política, estaremos prontos para retomar a cooperação ». READ Austrália, o sequestrador de Cleo confessa - a última hora

Mas a guerra na Ucrânia produziu o efeito oposto: a Finlândia aderiu à OTAN ontem.

“Também gostaria de mencionar a acusação do presidente russo pelo Tribunal Penal Internacional, que exclui qualquer possibilidade de normalização das relações com a Europa em um futuro próximo.”

Quais são as contramedidas anunciadas pelo Kremlin após a adesão de Helsinque à OTAN?

“A partir de agora, se houver uma guerra entre a OTAN e a Rússia, ao contrário do passado, o território finlandês será o teatro central do conflito. Portanto, a Rússia deve se preparar, por exemplo, militarizando seu noroeste. A escala desse acúmulo na fronteira noroeste dependerá do que vemos na Finlândia: se há mísseis de médio ou longo alcance, bases e forças da OTAN, armas nucleares. Nós retribuiremos cada passo seu.