Ucrânia, Zelensky: “A Itália está pronta para garantir a segurança, obrigado.” Prefeita: Liberata Erpin. Pé, a Rússia não quer mais “manchar” a Ucrânia – o mundo

A Rússia não está mais exigindo “desarriscar a Ucrânia” e está disposta a permitir que Kiev se junte à União Europeia, desde que não permaneça alinhado militarmente. Quatro pessoas com conhecimento das negociações em andamento entre negociadores russos e ucranianos disseram ao Financial Times. Fontes no rascunho do documento de cessar-fogo indicam que as palavras “desnazificação”, “desarmamento” e proteção legal da língua russa não aparecem mais.

Os negociadores de Moscou e Kiev devem se reunir em Istambul para a quarta rodada de negociações de paz. As concessões da Rússia ocorrem em um momento em que a ofensiva terrestre, que começou há um mês, está paralisada graças à resistência ucraniana. Um dos pontos mais importantes para a Ucrânia ainda está fora do rascunho, que é a reivindicação das regiões separatistas pró-Rússia de Donbass e Donetsk. Fontes disseram ao Financial Times que é um tema que poderia ser discutido em uma conversa entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o russo Vladimir Putin.

Às vésperas da retomada das negociações, O avanço russo parou em Kiev. As forças ucranianas alegaram ter recuperado o controle total de Irbin, subúrbio do noroeste da capital que tem sido o centro de combates ferozes há semanas. O prefeito Alexander Markushin declarou: “Erpin foi libertado do mal de Moscou! Glória à Ucrânia”, mas exigiu que os moradores não voltassem para suas casas ainda porque a “limpeza” ainda estava em andamento. A cidade está minada e existe o perigo de ser bombardeada por forças inimigas.

A delegação ucraniana chegou a Istambul antes das conversações. Isto foi afirmado pela televisão turca NTV. As negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia serão realizadas a portas fechadas a partir de amanhã, a partir das 10h30, hora local (9h30, hora italiana), nos escritórios da residência presidencial turca no Palácio Dolmabahce, em Istambul.

Enterre hoje ao vivo

Alguns prefeitos sequestrados pelas forças russas são encontrados mortos, O presidente Zelensky disse em entrevista ao The Economist. “Eles sequestram os prefeitos de nossas cidades. Eles mataram alguns deles. Não conseguimos encontrar alguns deles. Já encontramos alguns e eles estão mortos”, disse o presidente ucraniano. Nos últimos dias, a mídia ucraniana havia enfatizado o sequestro de pelo menos 14 prefeitos.

Zelensky critica o Ocidente: “Você não tem coragem”





Zelensky quer a Itália entre os fiadores – “Nosso presidente lançou a iniciativa U24, Unidos pela Paz, para criar um grupo de países capazes de responder em 24 horas em caso de agressão. Segundo nosso presidente – disse o embaixador ucraniano em Roma, Yaroslav Melnik -, esse grupo deveria incluem os membros permanentes do Conselho Internacional de Segurança, além da Alemanha, Canadá, Turquia e até Itália. Estou feliz em ver a Itália nesta lista.”

primeiro ministro Mario Draghi, durante uma conversa telefônica hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky – Relatórios do Palazzo Chigi -, Ele renovou o forte apoio do governo italiano às autoridades e ao povo ucraniano, e a total prontidão da Itália Contribuir para a ação internacional para acabar com a guerra e promover uma solução duradoura para a crise na Ucrânia. Zelensky, após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro Mario Draghi, agradeceu no Twitter “a disposição da Itália de se unir à criação de um sistema de garantias de segurança em apoio à Ucrânia”.. Zelensky também agradece a Draghi pela assistência humanitária e de defesa que nosso país prestou ao povo ucraniano.

Ucrânia, o 32º dia da guerra: o resumo em fotos





Biden no búfalo O Kremlin descreve os comentários de Biden sobre Putin como “alarmantes”. O presidente dos EUA chamou o presidente russo de “açougueiro”. A China considera “diálogo e negociação” “a única maneira correta de resolver a questão da Ucrânia: o que todas as partes precisam urgentemente agora é diminuir a situação, promover negociações e acabar com a guerra, em vez de interseção de disputas” é um comentário do Ministério das Relações Exteriores porta-voz Wang Wenbin. À noite, Biden ressalta: “Eu não atiro em nada”. O presidente Joe Biden disse isso sobre as sentenças de Vladimir Putin, enfatizando que ele havia expressado seu “desprezo” pela guerra na Ucrânia, afirmando que era uma “opinião pessoal” e não uma indicação política de uma possível mudança de regime. Joe Biden não acredita que seus comentários sobre Vladimir Putin compliquem a diplomacia para resolver o conflito na Ucrânia. Ele mesmo disse isso em resposta a repórteres.

Tempestade sobre a incursão de Biden em Putin, a Europa não dá sinais





Enquanto isso, Schulz anunciou que a Alemanha está considerando comprar um sistema de defesa antimísseis para se proteger de um possível ataque russo. “É certamente um dos problemas que estamos discutindo, e por uma boa razão – devemos perceber que temos um vizinho que está disposto a usar a violência para fazer valer seus interesses”, disse a chanceler alemã.

Putin e gás em Rabl – A Europa não quer pagar o gás em rublos? A Rússia certamente não distribuirá seu gás de graça, “não vamos acreditar”. Isso foi confirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Pesko, de acordo com a TASS. Peskov não ficou desequilibrado sobre quais contramedidas Moscou poderia tomar à recusa do Ocidente em pagar por suprimentos em rublos, conforme solicitado pelo governo russo em referência a “estados inimigos” não identificados. Peskov acrescentou: “Mas certamente não forneceremos gás de graça, com certeza. É quase impossível fazer caridade em nossa situação”.

guerra – “Erbin foi libertado do mal de Moscou! Glória à Ucrânia”, disse o prefeito da cidade nos arredores de Kiev, Alexander Markushin, em um telegrama. “O exército ucraniano está limpando a cidade e os moradores foram solicitados a não voltar para suas casas ainda”, segundo a rádio pública ucraniana Sopsilin. Quase cinco mil pessoas foram mortas no cerco russo de Mariupol, incluindo 210 crianças. disse o prefeito da cidade costeira no sul da Ucrânia, Vadim Boychenko, citando Ukrinform. A cidade de Mariupol está à beira de uma catástrofe humanitária e deve ser completamente evacuada, Ele disse. Para o prefeito, cerca de 160 mil civis estão presos na cidade sem eletricidade e 26 ônibus aguardam a retirada de civis, mas as forças russas não concordaram em garantir uma passagem segura. O cerco de Mariupol durou 28 dias. O prefeito acrescentou que antes que as saídas para a cidade fossem fechadas, 140.000 pessoas fugiram, enquanto outras 150.000 foram evacuadas e 30.000 “deportadas” para a Rússia ou áreas ocupadas pelos russos no leste da Ucrânia. Cerca de 170.000 pessoas ainda estão presas na cidade. O prefeito disse novamente que, durante o cerco, o bombardeio destruiu 2.340 prédios residenciais e 61.200 particulares. Três hospitais foram destruídos, outros sete foram danificados, 57 escolas e 70 jardins de infância, duas fábricas, um porto e uma unidade militar.

O exército russo sequestrou um membro do conselho municipal de Militobopara. O anúncio foi feito pelo prefeito Ivan Fedorov, que foi sequestrado no início do mês e liberado em 16 de março. O Kyiv Independent relata isso. Segundo o prefeito, trata-se de Irina Shcherbak, chefe do departamento de educação da prefeitura.

campeão mundial de kickboxing, Maxime Kajal, morreu em batalha Em Mariupol, ele fazia parte das Forças Especiais de Azov.

Combates pesados ​​nas regiões de Donetsk e Lugansk “Porque, ao contrário de outras áreas de operação, a Rússia não para de tentar realizar operações ofensivas lá.” Isto foi afirmado por Oleksandr Motozyanek, porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia. Em Marinka e outras cidades “há combates pesados: as forças armadas ucranianas e outras forças de defesa estão defendendo com sucesso esses assentamentos”, enquanto “outros lugares estão agora sob o controle do exército russo, mas não posso nomeá-los”. Segundo o porta-voz da defesa, a apreensão do território das regiões de Donetsk e Luhansk é “uma das tarefas estratégicas da Rússia: a ocupação dessas duas regiões completamente dentro dos limites administrativos, por assim dizer”.

Nos últimos 24 soldados russos A região de Kharkiv foi bombardeada mais de 200 vezes Com artilharia, morteiros, lançadores de foguetes múltiplos e Tornados com munições cluster proibidas. O jornal Kyiv Independent citou o chefe da Administração Militar Regional de Kharkiv, Ole Senegubov, dizendo no Telegram. Do campo chegaram notícias de que a Rússia havia retirado as tropas em torno de Kiv depois de sofrer grandes perdas, de acordo com o último relatório operacional do exército ucraniano. Mas o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo mostrando veículos blindados das Forças Aerotransportadas em movimento na região de Kiev. Além disso, aconteceu nas últimas 24 horas Mais de 40 explosões de forças russas na região de Kiev. O anúncio foi feito pelo chefe da Administração Militar Regional de Kiev, Oleksandr Pavlyuk, informou o Ukrinform. “As regiões de Bucha (Irpin, Bucha, Makariv, Borodian, Dmitriev), Provarsky (comunidade Velikodimirsk), Vyshgorod (comunidade Demirsk, comunidade Ivankiv) foram as mais danificadas pelo bombardeio”, disse ele. As direções mais perigosas, de acordo com Pavlyuk, são a rodovia Zhytomyr, Bucha-Irbin-Gostomel, Nemishev, comunidade Dmitriev, comunidade Makarev, região norte de Vyshgorod, território de alguns assentamentos de Baryshevska, Kalyyanska, comunidade Velikodemirskaya .

Ele também deixou a cidade de Slavutich, habitada em grande parte por trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl.

“A empresa militar privada russa, o Grupo Wagner, já se destacou no leste da Ucrânia, e esperamos que eles enviem mais de mil mercenários, incluindo altos executivos da organização, para operações de combate”, acrescentou. Ministério da Defesa do Reino Unido no Twitter.

Pedido da UNESCO Odessa – “A UNESCO nos dá um sinal, pode ser nossa melhor defesa contra o ataque russo.” Este é o apelo feito esta manhã pelo prefeito de Odessa, Gennady Trukhanov, junto com alguns meios de comunicação internacionais. Em resposta a uma agência de notícias americana (ANSA) questionando-o sobre a possível aceleração do pedido de entrada da cidade na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, Trukhanov confirmou que havia consultado o governo ucraniano sobre isso. O prefeito explicou: “Estamos na lista preliminar, nossos documentos foram concluídos há 2-3 anos. Será um grande sinal da UNESCO”.

Como verificar no vídeo russo Gambizati O governo ucraniano prometeu realizar uma “investigação imediata” sobre Vídeo de soldados ucranianos atirando em prisioneiros russosE ele os atingiu nos joelhos durante uma operação na região de Kharkiv: reporta a CNN.

Ucrânia e soldados atiram nos joelhos de prisioneiros russos em vídeo





A chamada de Mattarella – “Não encontramos um motivo racional para esta guerra. Precisamos pará-la imediatamente. Precisamos de diálogo e negociações para acabar com a guerra imediatamente”, disse o presidente Sergio Mattarella, falando na Universidade de Trieste. intervenção

Massacre de crianças – O número de crianças mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa subiu para 143, em comparação com 139 ontem, enquanto o número de feridos é agora 216: Isso foi anunciado no Telegram por Liudmyla Denisova, responsável pelos direitos humanos na Verkhovna Rada de acordo com Ukrinform.

Novaya Gazeta pendura estampas – O mais importante jornal independente russo “Novaya Gazeta” suspende sua publicação. Isso foi relatado pelo mesmo jornal em seu site.