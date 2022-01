Covid na Grã-Bretanha, Inglaterra Green Pass provavelmente será cancelado em 26 de janeiro – Corriere.it

O certificado de vacinação dado antes do Natal, em 26 de janeiro, quando o governo revisa os regulamentos anti-Covid, provavelmente será revogado: a obrigação de usar máscaras deve permanecer apenas em ambientes fechados

Por outro lado, quando foi introduzido no mês passado, a Passagem Verde testemunhou Até cem vice-governadores se rebelaram A medida só foi aprovada graças ao apoio do Partido Trabalhista (até os Liberais Democratas votaram contra). Até Lord Frost, o ministro do Brexit, quando renunciou em dezembro, citou o Corredor Verde como um dos principais motivos de sua ruptura.

do nosso repórter LONDRES – EM O corredor verde do inglês : Certificado de vacinação fornecido por Londres antes do Natal Apenas para discotecas e grandes eventos, deverá ser revogado em 26 de janeiro, quando o governo revisar as disposições aplicáveis.

semana passada também espectador, o semanário conservador do qual Johnson era editor, dedicou a capa ao Corredor Verde com a eloquente manchete “Rip it up!” (rasgue!). lá recuo do governo Isso se justifica pelos dados positivos que chegaram na frente da pandemia: Javid disse que há “sinais encorajadores” de que as infecções estão diminuindo e que o sistema de saúde está sofrendo o impacto da variável Omicron. Durante esta vaga – explicou o ministro – não se assistiu a um aumento do número de doentes nos cuidados intensivos e há indícios de que o ritmo de internamento começou a abrandar.

Ontem, os novos casos caíram para menos de 120 mil e o número de pacientes internados caiu para 16,7 mil. vezes, no que diz respeito ao corredor verde, sempre existiu um limiar muito elevado para a sua entrada e é cada vez mais provável que dentro de duas semanas esse limiar não seja atingido. Dada a direção que as questões estão tomando, seria difícil justificar uma extensão. Além disso, os assessores científicos do governo questionam a validade da solicitação de vacinação como condição de acesso a determinados serviços, pois está comprovado que mesmo duas doses não são suficientes para interromper a infecção por omícron. E assim Javid enfatizou que não manteríamos o passe verde por um momento extra que não é estritamente necessário.