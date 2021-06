uma Lunaconing, um cidadão muito pobre de Maryland, nos Estados Unidos, em janeiro, um cidadão comprou o bilhete premiado com Arsenal, nosso Superenalotto, Ele se colocou nos bolsos 731 milhões de dólaresA quinta maior quantia ganha na América. E imediatamente a busca pelo misterioso vencedor começou na cidade de 1200 Souls. no carta anônima, relatórios Corriere della Sera, Foi dito que “ter sorte” é um Homem de 76 anos e 7 netos. Que prontamente encontrou pedidos de dinheiro, imediatamente negado.

Assim, em Lonaconing, onde A taxa de pobreza é de 24%, Dezenas de pessoas necessitadas da Geórgia, Ohio e Arkansas vieram para receber uma parte do prêmio. O homem a quem todos se voltam disse: “Eles dizem que se você não perguntar, você não entenderá.” Richard Ravenscroft, Dono da mercearia Coney Market onde o ingresso foi comprado. “Eles me perguntam – explicou ele – por que sou o único que sabe o nome dele.”

Quero dizer, todo mundo quer saber quem comprou a passagem de $ 731 milhões. Segundo alguns, o golpe teria prejudicado um grupo que se autodenomina “Power Pack”, que só ganhou o prêmio em maio, quase quatro meses depois de comprar um ingresso no Kony Market. Mas os olhos da vizinhança continuam focados no ato que nega tudo, Wilbur Miller, e para seu parceiro, Nancy Weinbrenner. “Eles têm recebido muitos visitantes ultimamente, viajado e gasto dinheiro no cassino”, diz ele. “Eles são pessoas boas e decentes.” Só agora suas vidas se tornaram um pesadelo: eles cercaram os pedidos dos necessitados e as perguntas dos curiosos. Tanto que tiveram que pedir ajuda à polícia local e contratar um advogado.