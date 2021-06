“Outra onda no outono coexiste com o vírus”

O Reino Unido preparando-se, como disse o primeiro-ministro Boris Johnson, “para viver com تعايش vírusÉ o que emerge de um documento vazado de órgãos do governo. A minuta traz hipóteses sobre o que acontecerá após a tão esperada quarta fase, a última retirada de restrições que deveria ocorrer em 21 de junho, mas foi adiada por conta do índio alternativa responsável pelo rápido aumento das lesões. A 19 de julho. É necessário um mês para acelerar a administração das segundas doses aos mais vulneráveis, vacinar os mais jovens com a primeira dose (o de dezoito anos começou ontem) e garantir a amamentação domicílios.De fato, o secretário de Saúde Matt Hancock decidiu que a vacinação é obrigatória para os funcionários dessas instituições e está pensando em estender essa medida para quem trabalha para o Sistema Único de Saúde, o SUS.





Covid, descobriu uma “variável lambda” e a OMS admite: “Agora interessa”. Identificado em 29 países

Enquanto isso, a equipe de especialistas está trabalhando muito e avaliando uma série de recomendações ao governo sobre como o país pode enfrentar o vírus mesmo depois de 19 de julho. Começando do trabalho: Na verdade, é recomendado no documento expandir o trabalho de casa sempre que possível. Uma posição que gerará muita discussão nas próximas semanas.

Em relação à distância de 1 metro, que não será obrigatória na Etapa 4, os especialistas estão repensando novas regras para tornar os espaços internos mais seguros, em primeiro lugar especificamente os de trabalho. Como solicitar aos escritórios a instalação de sistemas de ventilação para facilitar a troca de ar. Outra hipótese sobre a mesa diz respeito às máscaras para que permaneçam em uso por muito tempo em determinados contextos.

Verão de 2021, temos dois turistas estrangeiros para cada italiano no exterior: é época de volta

O outono e o inverno estão longe do futuro cobiçoso grátis: De acordo com o documento, de fato, será necessário continuar tomando alguns cuidados. Primeiro porque, segundo os cientistas, o fantasma de uma nova onda está longe de ser provável, principalmente quando o clima frio favorece confrontos internos onde o vírus é mais transmissível.

E, em segundo lugar, porque o cenário de uma auditoria do sistema de saúde sob grande pressão novamente é uma preocupação realista, e os cientistas querem evitá-la de qualquer maneira. Nesse sentido, não é uma boa ideia ter painéis de plexiglass implementados em muitos lugares, incluindo restaurantes e escritórios, para hospedar clientes com segurança. Conforme recomendado por especialistas, ao invés de impedir a transmissão do vírus, na verdade, eles correm o risco de favorecê-la, pois, se malfeita como costuma acontecer, impedem a recirculação normal do ar. Assim, a nova medida poderia incluir a obrigação de remover essas barreiras.

Você também terá que mudar sua abordagem usual para os sintomas comuns, como tosse ou febre, e sintomas mais específicos, como perda do paladar e do olfato. O rascunho diz que qualquer pessoa com um desses distúrbios terá que se isolar em casa até que o teste exclua a infecção contínua de Covid.

Não há boas notícias, mesmo para quem viaja regularmente para o exterior e para o setor de turismo. Na verdade, o conselho é manter o período de isolamento em voga no retorno, para evitar a propagação de novas variantes.

Fontes do governo reiteraram que nenhuma decisão foi tomada sobre o que acontecerá depois de 19 de julho e que as previsões, como deixaram claro, ainda são prematuras. No entanto, os cenários descritos acima falam por si: Com o Freedom Day, o Reino Unido não vai voltar à vida antes da Covid-19.