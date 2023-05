Viagens curtas canceladas na França se houver um trem (até duas horas e meia de viagem) – Corriere.it

Depois de meses de discussões e após o sinal verde da Comissão Europeia – com algumas restrições – a nova medida efetiva diz respeito apenas a i Conexões entre Paris-Orly, Nantes, Lyon e Bordeaux.

– Emmanuel Macron See More 23 de maio de 2023

Proibir as linhas ariennes em cas d? alternado de moins de 2h30 de comboio.

Além disso, os voos entre Paris e Marselha (onde o trem leva cerca de três horas) são economizados, assim como as rotas entre Paris-Lyons, Paris-Rennes e Lyons-Marselha, esta última porque as conexões ferroviárias para os aeroportos não permitem que os viajantes para chegar de manhã cedo ou tarde da noite.

Insiders apontamReduzir o efeito das proibiçõesdadas as várias isenções também.

as condições

A novidade possui condições detalhadas que reduzem seu efeito.

A viagem de trem deve, sem alterações, servir as mesmas cidades dos respectivos aeroportos. No caso do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, deve ser considerado como o terminal de alta velocidade que serve os terminais. Não somente.

As frequências devem ser suficientes e os tempos apropriados – lê-se no decreto – tendo em conta as necessidades de transporte dos passageiros que utilizam esta ligação, nomeadamente ao nível da conectividade e multimédia, bem como das transferências de tráfego que a interdição possa provocar.

Além disso, a conexão deve permitir mais de oito horas de permanência no local durante o dia, durante todo o ano.