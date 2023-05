A guerra russo-ucraniana, notícias de hoje 24 de maio | Inteligência militar em Kiev: “Temos armas e o contra-ataque começará em breve”

• Incursão da Ucrânia na região de Belgorod. Rússia: “Eles são nacionalistas que se infiltraram na Rússia.” Mas Kyiv nega qualquer envolvimento

• Medvedev pára: «Os F-16 em Kiev estão perto do fim do mundo»

• A morte do vice-ministro russo Kucherenko em um acidente de avião depois que ele criticou a invasão

• Mais três meses de detenção para o jornalista americano do Wall Street Journal, Ivan Gershkovitch, acusado de espionagem

• Condenação do ativista de direitos humanos Bakhrom Khamroev a 14 anos de prisão

06:14 – O porta-voz do Kremlin, Peskov: “A Rússia alcançará seus objetivos na Ucrânia.”

A Rússia não pretende parar na Ucrânia e alcançará seus objetivos. Ele garantiu à agência de notícias estatal imposto porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov: «A Rússia só pensa em completaroperação militar especialEm resposta a uma pergunta sobre se a Rússia estava pronta para considerar a interrupção do conflito, Peskov disse: “Deve garantir seus interesses e atingir seus objetivos por meio do exército ou de qualquer outro meio disponível”.

05h10 – BBC: “Os Estados Unidos se distanciam dos ataques de Belgorod”

Os Estados Unidos se distanciaram dos ataques de grupos armados perto de Belgorod, em solo russo perto da fronteira com a Ucrânia, que Moscou diz terem sido perpetrados por terroristas ucranianos. E ele confirma BBC Citando um porta-voz do Departamento de Estado, Mateus Millersegundo o qual Washington “não encoraja nem facilita ataques dentro da Rússia”.

O porta-voz disse estar "cético" em relação aos relatos e reconstruções nas redes sociais de que os atacantes estavam equipados com veículos fabricados nos Estados Unidos, acrescentou a BBC. Kiev disse que não era responsável pelos ataques, que teria sido executado por grupos paramilitares russos que se opunham ao presidente Presidente russo Vladimir Putin. Os ataques de ontem resultaram na evacuação de uma área Belgorod. Vários civis ficaram feridos e uma mulher de 82 anos morreu enquanto fugia, de acordo com Moscou.

02h50 – Moscou, drone atinge carro em Belgorod: ninguém se feriu

O governador da região de Belgorod disse que um drone com um dispositivo explosivo atingiu um carro em uma rua de Belgorod e ninguém ficou ferido. Vyacheslav Gladkovem seu canal no Telegram.

02:30 – Ucrânia, Chefe da Inteligência Militar: “Temos armas e o contra-ataque começará em breve”