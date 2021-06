Viagens: as novas regras para a União Europeia, Estados Unidos e Grã-Bretanha

A data que estará circulada em vermelho é 1º de julho. Desde então, com Certificado COVID-19 Verde (Certificado Covid Digital da UE) Será mais fácil viajar para todos os países da União Europeia e do espaço Schengen. o documento, digital ou papelCertificar vacinação, esfregaço negativo ou recuperação da Covid. Isso permitirá que você se mova livremente na Europa graças a um O código QR pode ser verificado Nos 27 países da União Europeia (bem como na Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein).

Novas regras legais

Portanto, aqueles que foram vacinados não precisarão mais apresentar esfregaço. Não somente. OAconteceu no dia 18 de junho Do Ministério da Saúde, é permitida a entrada de países da União Europeia, dos Estados Unidos, Canadá e Japão com requisitos de certificado verde. Estende as proibições de entrada na Índia, Bangladesh e Sri Lanka. Além da introdução da quarentena de 5 dias a partir de 21 de junho com esfregaço obrigatório no final para quem vem da Grã-Bretanha. Esta é uma medida de precaução devido à propagação da infecção variável delta no Reino Unido.

O que vai acontecer a partir de 1º de julho

A partir de 1º de julho, as regras serão uniformes para União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. Embora existam algumas exceções importantes. Embora ter um passe seja um direito, seu uso pode variar um pouco de estado para estado: para alguns Uma dose da vacina será suficiente, para as outras duas doses serão necessárias (um curso completo, portanto). Não somente. Alguns países (na ausência de vacinação) podem exigir apenas o swab molecular, embora a maioria deva considerar válido o teste rápido de antígeno. Portanto, antes de sair, é uma boa ideia perguntar sobre as regras do país que deseja visitar Reabrir o site da UE موقع.

Período de transição até 1º de julho

Mas isso acontece até 1º de julho, especialmente porque os certificados verdes para Covid-19 associados a todas as vacinas feitas a partir de 27 de dezembro de 2020 serão emitidos automaticamente na Itália Em 28 de junhoe fornecer o certificado Então não será instantâneo ? Haverá um período de transição. Você também pode ler sobre isso Localização Viagem segura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enquanto se aguarda a emissão de diretrizes de certificação verde, aplicam-se as regras atuais, que diferem entre países da UE e não pertencentes à UE.

Regras para entrar na Itália a partir da União Europeia

Para entrar na Itália de países da UE até 20 de junho, a vacinação não é suficiente, você precisa de um esfregaço negativo. Baseado em Uma nova lei para o Ministério da Saúde, de 21 de junho para entrar na Itália de países da UE e do espaço Schengen, você precisa de um certificado que ateste

conclusão de um esquema de vacinação (dose dupla) de pelo menos quatorze dias; ou Esfregaço molecular ou antígeno negativo ou certificado de tratamento. As regras são diferentes para quem tem de entrar num país da UE a partir da Itália. Você também pode ler sobre isso Reabrir o site da UE موقع, o certificado digital Covid da União Europeia ainda não entrou formalmente em vigor (será a partir de 1 de julho), pelo que a informação ainda não está disponível.