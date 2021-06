“Sentiremos saudades” – Libero Quotidiano

“Caro pastor alemão morreu pacificamente em casa”: Com esta nota, publicada pela Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos Joe BidenCom a primeira-dama Jill, ela anuncia o desaparecimento de seu amado animal de estimação. “Ele tem sido nosso companheiro leal e adorável por 13 anos E ele era adorado por toda a família Biden “, continua a mensagem presidencial.

“No nosso momento mais alegre e no nosso mais doloroso dos dias, ele estava lá conosco, sensível a todos os nossos sentimentos e carinho não expressos. Amamos nosso menino lindo e gentil e sempre sentiremos falta deleJoe e Jill escreveram, unidos nesta grande dor. O outro cachorro do presidente permaneceu na Casa Branca, no entanto, Pioneiro, o primeiro bastardo da história se tornou o primeiro cachorro. Um cachorro “se destacou” nos últimos meses porque mordeu alguns membros do Presidium.

Biden admitiu recentemente: “Major foi adotado porque me disseram que ter um cachorro mais novo seria a melhor maneira de manter o velho campeão vivo.” O major também foi removido Para fazer um curso que o treinou para se adaptar ao novo ambiente. Em seguida, ele voltou para a Casa Branca, onde, nas últimas semanas, Jill também anunciou a chegada de um gato.