Boeing 737 Max 10 em vôo: o primeiro sucesso de teste da gigante do céu

A companhia aérea americana queria fazer um teste abrangente do carro, desde os sistemas de controle e vôo até o software, aspectos que nos últimos anos têm sido responsáveis ​​por graves falhas Que também tirou vidas humanas . “O desempenho da aeronave foi excelente“Isso é o que Jennifer Henderson, uma piloto satisfeita, disse que teve o privilégio de pilotar um 737-10 pela primeira vez no mundo. Estamos claramente apenas começando: O teste continuará nos próximos meses Com a expectativa de iniciar o serviço de 2023 .

A vontade da Boeing é uma vontade Restaurando credibilidade aos olhos dos passageirosClaro, mas também e acima de tudo Da FAA quem está no controle há algum tempo mais denso A actividade da empresa e a verificação da implementação de todos os procedimentos necessários para garantir o mais alto nível de segurança. Em particular, todos os requisitos Grau O que, uma vez recebido, permitirá que a Boeing entregue o gigante 737-10 às primeiras companhias aéreas.

737-10 o disponibiliza Mais espaço do que o modelo atual E, ao mesmo tempo, garante um Baixo consumo de combustível e a “Melhor economia por assento do que qualquer avião de corredor único طائرةEle acrescentou: “Existem 230 lugares para passageiros, além de Benefícios ambientais Incluindo uma redução de 14% nas emissões de carbono e uma redução de 50% no ruído em comparação com a geração atual do 737.