Ucrânia, segundo dia de votação do referendo de anexação – factos

Na Ucrânia, nas repúblicas de Lugansk e Donetsk, no Donbass e nas regiões ocupadas pelos russos de Zaporizhzhya e Kherson, as urnas foram abertas para o segundo dia de votação para Referendo para aderir à Federação Russa: A consulta não é reconhecida pela maioria da comunidade internacional. E o processo de votação, como relata a TASS no Twitter, continuará até 27 de setembro. Enquanto isso, Kyiv e o Ocidente descreveram a votação como “Diversão“.

O porta-voz presidencial turco disse que a Turquia não reconheceu os resultados do referendo simulado na Crimeia em 2014 e tem a mesma posição clara sobre os referendos simulados que a Rússia está realizando nos territórios ocupados da Ucrânia. Ibrahim Kalin Relatórios Ukrinform, citando CNN Türk. “Não consideramos corretas as tentativas unilaterais de referendo, pois não reconhecemos o referendo da Crimeia em 2014 e seus resultados, e nossa posição sobre esses referendos é clara. Estamos cientes da integridade territorial dos ucranianos e do Estado”, disse. disse Kalin. Estamos com a Ucrânia.

Em entrevista ao Politico.eu Presidente do Conselho Europeu Charles Michel disse que apoia “em princípio” a hipótese de que a Europa abriria seus portões para russos em fuga.Após o anúncio da mobilização parcial do presidente russo Vladimir Putin. E Michel especificou que a UE deve mostrar “abertura para aqueles que não querem ser aproveitados pelo Kremlin”.

Nós, os líderes do Grupo dos Sete, condenamos veementemente os falsos referendos que a Rússia está tentando usar para criar um falso pretexto para mudar o status da soberania territorial ucraniana sujeita à constante agressão da Rússia. Os membros do G7 escreveram em uma nota. O relatório continua: “Esses atos violam claramente a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, e vão na direção exatamente oposta do estado de direito entre os Estados”. “Nunca reconheceremos esses referendos, que parecem ser um passo em direção a uma anexação russa, e nunca reconheceremos uma suposta anexação se isso acontecer”, acrescentou. Isto é o que lemos na nota Dos líderes do G7 sobre o referendo russo na Ucrânia. Os “referendos de farsa” lançados pela Rússia hoje “não têm efeito legal e legitimidade, como evidenciado pelos métodos precipitados de sua organização, que de forma alguma respeitam as normas democráticas, e pela intimidação flagrante da população local”.

Estamos prontos para impor novos custos econômicos à Rússia, a indivíduos e entidades dentro e fora da Rússia, que fornecem apoio político ou econômico à tentativa ilegal da Rússia de mudar o status do território ucraniano”. Isso veio na declaração dos líderes do Grupo dos Sete sobre o referendo em andamento na Ucrânia.

“Os ocupantes russos organizaram grupos armados para cercar casas e forçar as pessoas a participar do chamado ‘referendo’. Os cidadãos foram ameaçados: ‘Quem não votar será automaticamente demitido do trabalho’. 23 e 27 de setembro (datas de que o referendo sobre a anexação à Rússia será realizado)”, informou o governador no exílio ucraniano Sergei Gaidai, o jornal Guardian.

Moscou, por sua vez, diz que os referendos em Donetsk (PRD) e Luhansk (PRL) (seu suposto) e outras regiões cumprem os padrões internacionais e a Carta da ONU. O presidente do Conselho da Federação Russa disse: “Os moradores do Partido da Revolução Democrática, do Partido do Povo Palestino e de outros territórios libertados têm esse direito, um direito legal. E na situação atual é o direito à vida”. Valentina Matvienko.

“Por razões de segurança”, nos primeiros quatro dias do referendo, os moradores das quatro regiões serão convidados a votar perto de suas casas, não nas assembleias de voto, ou serão conduzidos em torno das casas dos cidadãos, a Agência de Notícias Tributárias do Estado da Rússia. explica.

A Comissão Eleitoral Central da região de Kherson espera que cerca de 750.000 pessoas participem da votação, com meio milhão de pessoas registradas como eleitores na região de Zaporizhzhya. Boletins de voto para o referendo foram impressos para 1,5 milhão de eleitores na autoproclamada República de Donetsk (RPD). 450 assembleias de voto estão disponíveis na república e mais de 200 na Rússia para a população da república democrática. A Comissão Eleitoral Central da República Democrática abriu 461 assembleias de voto na república e 201 na Rússia. De acordo com a região de Zaporozhye, 394 assembleias de voto foram estabelecidas na região e outras 102 assembleias de voto na Rússia. Os cidadãos da região de Kherson podem votar em qualquer uma das oito comissões eleitorais regionais ou 198 comissões eleitorais locais, ou podem fazê-lo na Crimeia, Moscou ou outras cidades russas.

A comunidade internacional considera o referendo “ilegítimo”Até a China se manifestou contra isso. Nem a votação nem o possível anúncio de anexação pelo Kremlin serão reconhecidos pelo mundo, mas as potenciais repercussões para o conflito na Ucrânia são assustadoras.