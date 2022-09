Silenciou líderes militares, como Hitler e Stalin. Ameaça nuclear? É tangível

posição na frente ucraniano É mais complicado com o anúncio da mobilização dos reservistas antes coloque dentropotencial ameaça nuclear Referendo anexar os territórios em disputa. O general Antonio Lee Jobeque participaram das missões Nações Unidas Na Síria e em Israel e sob os auspícios de Garoto Na Bósnia, Kosovo e Afeganistão foi também Director de Operações do Estado-Maior Internacional da OTAN em Bruxelas, avaliando a situação.

General, por que Putin anunciou a mobilização de 300.000 soldados da reserva? Ele está atolado em uma guerra que não pode vencer?

Eu diria que a mobilização dos reservistas é importante, mas não é o mais importante no discurso de Putin ontem. Mais importante, ele declarou ao seu povo russo que este não era mais um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas um conflito entre os dois países. Rússia E todo o mundo que chamamos de “ocidental”, ou seja, os EUA, a OTAN e a União Européia.

Rússia, milhares fogem para Finlândia e Turquia: redes sociais são ‘limpas’ para passar controles

A mobilização de 300.000 reservistas é o resultado direto dessa mudança de perspectiva. Além disso, se o conflito continuar, e acredito que continuará, Estes 300.000 serão apenas o primeiro passo. E também porque a mobilização, embora haja reservistas que deixaram o serviço há alguns anos, não é fácil, a não ser que haja sempre uma organização ad hoc com retiradas periódicas, meios, equipamentos e materiais armazenados, etc. Os seus membros reúnem-se regularmente para formação e este não é o caso das Forças Armadas da Federação Russa.

Armas nucleares, Putin tem o maior arsenal de armas do mundo. China e Índia também exigem cessar-fogo na Ucrânia

No caso russo, até onde sabemos, os soldados terão que retornar aos centros de recrutamento e treinamento (alguns não aparecerão, outros adoecerão etc.), as unidades serão reequipadas e as unidades deverão ser pronto para a ação. Quase reconstruída do zero. É uma atividade que leva tempo para que os ministérios tenham capacidades operacionais e não o tipo de “Exército Branklion” que Moscou não pode pagar.

Este é um procedimento doloroso que diz pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, o Kremlin agora acredita que o planejamento inicial da operação especial não levou suficientemente em conta o tamanho e o tipo de forças necessárias para atingir os objetivos no momento desejados pela liderança política de Moscou. Não sabemos de quem é a culpa: se foram os líderes militares que subestimaram a necessidade ou não destacaram as dificuldades para agradar o Kremlin, ou se o líder político, como muitas vezes aconteceu na história, silenciou os líderes militares, convencido de que só ele era o “grande estrategista”. Mussolini, Hitler e Stalin nos deram mais de um exemplo disso durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, se a subestimação é culpa dos militares ou do establishment político e de inteligência, é claro que é hora de fazer acusações em Moscou.

Putin e a Embaixada da Rússia compartilharam fotos do czar com políticos italianos no Facebook: ‘Há muito o que lembrar’

Mas também, agora é necessário fazer a guerra pesar sobre os cidadãos “russos”, sobre a qual o Kremlin sempre hesitou. Deste ponto de vista, o discurso de Putin precisava visualizar o perigo da rebelião de todo o Ocidente contra a Rússia e invocar o orgulho da Grande Guerra Patriótica. De fato, Moscou inicialmente usou as forças regulares russas em uma extensão reduzida, entre outras coisas, muitas vezes enviando unidades com recrutamento na Rússia asiática. Portanto, o Kremlin combinou unidades regulares com milícias irregulares, como os chechenos “Wagner” e os sírios, especificamente para evitar sobrecarregar os cidadãos russos também devido à necessidade de preservar seus interesses. Uma escolha que suponho ter sido imposta ao nível político porque, do ponto de vista militar, não faz sentido. De fato, envolve dificuldades de coordenação e fragmentação na linha de comando, porque essas milícias não reconhecem a autoridade das cadeias normais de comando, mas apenas o carisma individual de seus líderes e seus métodos e táticas irreconciliáveis ​​de recrutamento. Acima de tudo, sabemos que essas milícias não respeitam a lei do conflito armado e cometem crimes e atrocidades como vimos.

Os homens fogem da Rússia por medo de serem forçados a lutar e fazer protestos nas ruas. A mobilização poderia ser o movimento errado para Putin?

Eu diria que é muito cedo para tirar conclusões das primeiras informações precipitadas que recebemos. É claro que mesmo que 10 pessoas fiquem retidas no aeroporto por tentarem escapar do chamado às armas, a notícia vai chamar muita atenção da imprensa internacional. Além disso, enquanto isso, centenas ou milhares, se não quiserem, podem aparecer na ligação e não dar a notícia. Em relação às manifestações de rua, sabemos o que está acontecendo nas grandes cidades da Rússia européia, onde apenas nossos jornalistas e diplomatas podem nos informar, mas não temos ideia do que está acontecendo nas áreas rurais e nas cidades menores, menos abertas à cultura ocidental . Dito isso, a própria mobilização com suas repercussões não só nos indivíduos, mas também em suas famílias e no mundo do trabalho, de onde são lançadas as lembranças, certamente não ajuda na credibilidade do Kremlin.

Além disso, não podemos ignorar que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Européia à Rússia geraram em muitos segmentos da população a crença de que “o Ocidente está zangado conosco, russos”. Uma crença que pode ter sido enraizada no discurso de Putin ontem. A falta de uma imprensa russa livre nesse sentido não ajuda.

Em relação aos riscos para a popularidade de Putin, eu não seria excessivamente otimista. A burocracia militar será culpada, o czar cairá duas cabeças e o povo acreditará nele. Durante os primeiros três anos da Segunda Guerra Mundial na Itália, quantos italianos levantaram Mussolini culpando aqueles ao seu redor por campanhas militares desastrosas?

As ameaças nucleares de Putin são realistas e viáveis?

Eles são tangíveis, é claro. A Rússia tem um arsenal diversificado não apenas nuclear, mas também químico e biológico. Além disso, os Estados Unidos também têm. Tê-los não significa necessariamente querer usá-los. Depende muito da margem de manobra para dar à Rússia e ao regime russo no caso de sua derrota militar.

Pessoalmente, não acho que se trate de usar armas nucleares, mas escapar impune de colocar um regime autoritário em um canto nunca é uma escolha sábia. Hitler cometeu suicídio no bunker, mas se ele tivesse a arma atômica disponível, achamos que ele não a teria usado? É o espírito de “Sansão morreu com todos os filisteus”. É bastante natural e compreensível que a Ucrânia, em seu território e entre seus povos, haja uma guerra civil terrível e sangrenta, bem como uma guerra convencional, não esteja pronta para fazer concessões.

Menos compreensível é a posição linha-dura da União Europeia e dos Estados Unidos.

Você acha que serão realizados referendos para anexar Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia? Dado o resultado óbvio, o que se seguirá?

Penso que serão realizados referendos para anexar Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, e o resultado será incluir a Rússia. Esqueça a regularidade e a participação que certamente seriam questionáveis.

Declará-lo a qualquer momento certamente não era um sinal de força e segurança, mas, ao contrário, uma admissão de fraqueza e insegurança.

Além disso, o objetivo de Putin é, na minha opinião, duplo. Por um lado, dizer ao Ocidente “não me importo se você admite a validade dos referendos ou não, para nós essas terras são agora terras russas e usaremos todos os meios para defendê-las”. Além disso, qualquer ataque a este “novo” território russo (parcialmente sob controle militar ucraniano) seria considerado um ataque à pátria da Rússia, e isso também justificaria uma retaliação fora da Ucrânia, sugerindo que tal retaliação poderia limitar o ataque em um país da UE ou nós. Por outro lado, fortalecer a frente interna em memória da Grande Guerra Patriótica. Suas constantes referências aos nazistas ucranianos também se enquadram nessa perspectiva de convocar todos a defenderem o que em poucos dias poderia ser para Moscou Rússia em todos os aspectos.

No entanto, lembremo-nos de que, além do entusiasmo fácil que testemunhamos nos últimos dias, nenhum processo de paz sério está à mão. Hoje é menos porque não se encaixa em nenhum dos três principais players.

A Ucrânia, que sempre teve a “certeza” de virar partido, ainda não foi acordada, o que conseguiu graças à ajuda que recebeu principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Outras são ofertas marginais de apoio.

Não seria aceitável para a Rússia nesta situação temporária de aparente inferioridade militar a menos que houvesse “mudança de regime” em Moscou, mas o momento me parece prematuro. Além disso, apenas Moscou está agora mais dependente do fator humano.

Não é do interesse dos Estados Unidos ver o impasse no conflito russo-ucraniano reduzir as ambições geopolíticas do Kremlin.