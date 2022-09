Zelensky nas Nações Unidas: ‘Apenas uma punição para crimes russos’ – Chronicle

“Punição justa” contra crimes russos na Ucrânia: o presidente ucraniano disse isso Volodymyr Zelensky Em seu discurso no link de vídeo com a reunião da Assembleia GeralAs Nações Unidas em Nova York. “A Ucrânia quer paz, o mundo quer paz, e só um quer guerra e está feliz com essa guerra”, disse ele, referindo-se a Putin. “Nós não causamos essa guerra, houve 88 negociações para evitar a guerra, mas a Rússia, em vez de parar esse crime de agressão, o transformou em uma invasão em grande escala.” Em seu discurso, Zelensky levantou seu pedido de Tribunal Especial para Crimes Cometidos pelos Russos Em seu país e para mimEles pediram às Nações Unidas que privem a Rússia de seu direito de veto no Conselho de Segurança. “Podemos devolver a bandeira ucraniana a toda a região, mas precisamos de tempo, apoio, armas, sistemas de defesa e até apoio financeiro.”

. Por fim, Zelensky relançou a proposta de limitar o preço do gás e do petróleo russos para conter as vantagens que Moscou obtém da energia cara. O primeiro-ministro Mario Draghi também propôs e apoiou uma proposta. Zelensky lembra que a exportação de gás e petróleo financiou a guerra. Ele perguntou: “Restringir os preços salva o mundo. Mas o mundo dá esse passo? Ou está com medo?” Aplausos e aplausos nas Nações Unidas, incluindo o primeiro-ministro Mario Draghi, que fez uma pausa após o link de vídeo de uma breve saudação com a primeira-dama da Ucrânia Olena Zelenska.

A Rússia violou vergonhosamente os princípios básicos da Carta da ONU ao invadir a Ucrânia. Putin fez “ameaças nucleares imprudentes e irresponsáveis” Ele disse Joe Biden Ele fala na Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente dos EUA disse que Putin quer “eliminar o direito da Ucrânia de existir”. o Os Estados Unidos querem acabar com a guerra na Ucrânia em termos justos E Joe Biden reiterou, enfatizando que se um país pode “perseguir ambições imperiais sem consequências”, isso “pôe em perigo tudo pelo que as Nações Unidas estão lutando”. Em seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, Joe Biden relançou a necessidade de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e seu sistema de veto paralisado, Defendem o aumento do número de Estados membros permanentes e não permanentes.

E Joe Biden concluiu: “Uma guerra nuclear nunca pode ser vencida e não deve ser travada. Não queremos conflito, não queremos uma nova Guerra Fria”. “Deixe-me ser direto sobre a competição entre os Estados Unidos e a China: os Estados Unidos não estão procurando um conflito ou uma guerra fria com a China.” Os EUA continuam comprometidos com a política de “uma China” (que reconhece apenas uma China): Joe Biden disse isso em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, depois de ameaçar defender Taiwan com os militares dos EUA nos últimos dias. Ocorreu um ataque sem precedentes. O presidente dos EUA disse que se opõe a mudanças unilaterais de ambos os lados e enfatizou que Washington busca promover a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.

O presidente dos EUA também se mudou para o Irã, dizendo: “Os Estados Unidos não permitirão que o Irã tenha uma arma nuclear. Os Estados Unidos estão com as bravas mulheres do Irã”.

As intervenções do presidente dos EUA dominam o segundo dia da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas Joe Biden e ucraniano Volodymyr Zelensky (O discurso gravado à tarde, à noite na Itália), que responderá à nova escalada e às novas ameaças do líder do Kremlin, Vladimir Putin.

Mas hoje também é hoje Pelo presidente iraniano Ebrahim Raisi Aquele que falou na frente de Biden, que está em meio a protestos em seu país após o assassinato de uma mulher porque ela usava mal o véu, deve enfrentar o arquivo nuclear. A primeira aparição da nova primeira-ministra britânica Liz Truss, que terá um encontro individual com Biden, é esperada à noite. No final do dia, este último acolherá uma recepção aos dirigentes presentes na Assembleia das Nações Unidas, no Museu Americano de História Natural, onde também poderá haver um pequeno encontro com Mario Draghi. O primeiro-ministro italiano se reunirá com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta tarde.