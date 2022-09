Putin acende gás, petróleo e grãos – Economia

As bolsas de valores europeias continuam cautelosas à luz do lançamento de Wall Street, já que os futuros estão subindo.

Após o discurso do presidente russo, Vladimir Putin, as atenções dos mercados agora estão voltadas para o Fed, que deve decidir aumentar ainda mais as taxas de juros. Na frente da moeda, o euro continua a se mover abaixo do dólar. O índice Stoxx 600 subiu 0,5%. Na alta de Londres (+0,7%), Milão (+0,41%), Paris (+0,1%), Frankfurt Flat (-0,02%) e Madrid (-0,06%). As listas são apoiadas por energia (+1,8%), com os altos preços do petróleo à frente. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 1,8%, para US$ 85,42 o barril, e o petróleo Brent subiu para US$ 92,28 (+1,9%). As concessionárias também estão operando (+1,8%), com o preço do gás subindo. Em Amsterdã, os preços estabilizaram em € 204 por megawatt-hora (+5,9%). Também sobe em Londres, onde o preço é igual a 322p por milhão de unidades térmicas britânicas (+2,1%). Entre os setores acionários, bancos (-0,5%) e seguradoras (-0,2%), com queda dos preços dos títulos públicos de 10 anos. O spread entre o BTP e o Bund alemão cai para 225 pontos base, com o rendimento italiano de 10 anos em 4,13%. Leonardo (+5,4%) e Tim (+4,4%) viajam para a Piazza Avari. Tenaris (+3,8%) e Eni (+2,4%) também se saíram bem. Mps (-2,9%) e Saipem (-2,2%) caíram.

Mais ainda A tabela de preços de Moscou caiu acentuadamente (-3,2%) apesar da recuperação dos vales matinais (-9,6%)

Ameaças de Putin empurram o preço do gás (+6,8% para € 207,5 em Amsterdã) e óleo (+2,5%), com petróleo Brent até US$ 86 o barril e gás WTI até US$ 92,8, reduzindo o risco de interrupções no fornecimento russo.

risco de vingança paga o preço do trigo O trigo mole a US$ 972,7 o alqueire (+1%) e o trigo duro a US$ 905,7 o alqueire (+1,3%).

O euro desconta a força relativa do dólar E temores de recessão, alimentados pelos riscos de agravamento da guerra, já que foi negociado a 0,992 com o dólar (-0,5%).

Os títulos do governo não subiram 226 pontos e o rendimento italiano de 10 anos ficou em 4,15%. Energia e utilidades operam em tabelas de preços europeias, no dia do anúncio da nacionalização do grupo alemão Uniper (-35%). Ele estrelou em Piazza Avari, Leonardo (+5,4%), Tenaris (+4,3%) e Tim (+3,6%), no dia em que Xavier Neel anunciou sua entrada na Vodafone (+2,3%).