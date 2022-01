Fauci: “Omicron? O vírus mais contagioso da história. Mas ataca a garganta, não os pulmões.”

Alerta de pandemia, certo. Mas Não entre em pânico, de acordo com especialistas Usos. pode ser omicron O vírus de propagação mais rápida da história Mas mais e mais estudos (apenas 6 nos últimos dias), estão mostrando a alternativa de ser menos letal e afetar mais gravemente o trato respiratório superior, como Garganta e sem pulmões. No entanto, com um aumento acentuado da infecção, ainda há o risco de recaída após a hospitalização, Anthony Fauci aponta issoConselheiro médico da Casa Branca sobre a epidemia.

“A única dificuldade é que se houver muitos casos, mesmo que … A taxa de recuperação com Omicron é menor do que com DeltaO imunologista explicou que ainda existe o risco de um aumento do número de internações o que pode colocar o sistema de saúde numa situação difícil. ”Sobre a velocidade de propagação da variante, Ruby Bhattacharya, especialista em doenças infecciosas Do Massachusetts General Hospital A Comparado a um dos vírus mais infecciosos conhecidos, o vírus do sarampo. O Omicron foi descoberto há algumas semanas na África do Sul e já é a alternativa mais popular na maior parte do mundo.

“É uma propagação incrivelmente rápida”, comenta ele, citando o El País, e depois explica essa velocidade comparando-a ao sarampo, que geralmente é altamente contagioso. Uma pessoa infectada com esta doença infecciosa não é vacinada, Afeta em média 15 outras pessoas; Ele infecta uma pessoa com Omicron 6, de acordo com os estudos mais recentes. Mas a diferença está no momento da infecção: o sarampo precisa de 12 dias em média, mas o Omicron só precisa de 4 ou 5 dias.

“Um caso de sarampo produz 15 novamente em 12 dias, um caso de omicron produz 6 em quatro dias; em oito dias produz 36,216 em 12 dias”, resumiu Bhattacharya. Também historiador médico e médico Anton Erkureka anunciou sua surpresa com a velocidade que a Omicron espalha. “É o vírus mais explosivo e de disseminação mais rápida da história”, diz ele. Erkureka, diretor do Museu Basco de História da Medicina, lembra disso A Peste Negra no século XIV e cólera no século XIX – Causado por bactérias – demorou anos para se espalhar pelo mundo.

O lado bom é que o Omicron tem maior probabilidade de infectar a garganta do que os pulmões e, portanto, de acordo com os cientistas, será menos letal do que outras mutações do vírus, relata o Guardian com uma análise de seis estudos internacionais recentes. A hipótese de que o omicron se multiplica mais na garganta Vai torná-lo mais transmissível, explicando a rápida propagação do vírus – escreve o site britânico que noticiou os estudos – que ataca os pulmões, que é mais perigoso, mas menos transmissível.

Fauci disse que o país deveria se concentrar menos no pico de infecções e mais no número de hospitalizações e mortes. Enquanto a taxa diária de novas infecções aumentou na semana passada para 387.000, ou +202 por cento em comparação com as duas semanas anteriores, as hospitalizações – novamente em comparação com os 14 dias anteriores – aumentaram apenas 30 por cento, para uma média de cerca de 90.000 por dia. , Enquanto Mortes diminuíram quatro por centoA uma taxa de 1240 a cada vinte e quatro horas. Em declarações à ABC, Fauci lembrou que na vacinação, e naqueles que receberam o reforço, os sintomas são leves, o que contribui para o baixo número de pacientes internados.

Ele acrescentou: “Quanto mais avançamos, menos graves são as consequências. É muito importante saber a diferença entre hospitalização e mortalidade. Mas estou muito preocupado com as dezenas de milhões de pessoas que não foram vacinadas porque, mesmo que muitas não apresentem sintomas, outras enfrentarão consequências terríveis. De acordo com um estudo do Grupo de Pesquisa em Virologia Molecular da Universidade de Liverpool, Omicron causa “doença menos grave” em camundongos, com carga viral mais baixa e pneumonia menos grave. Também do Laboratório Neyts da Universidade de Leuven, na Bélgica Resultados semelhantes chegam ao hamster sírio. Uma imprensa introdutória adicional enviada à Nature por pesquisadores dos EUA confirma esta tese. O Centro de Pesquisa de Vírus da Universidade de Glasgow observa que o Omicron será principalmente capaz de escapar da imunidade após duas doses, mas com reforços há uma “recuperação parcial da imunidade”.

Grande número de pesquisas baseadas no Natal Estude na Universidade de Hong Kong No mês passado, ele mostrou menos infecções de omicron nos pulmões e uma pesquisa do professor Ravi Gupta, da Universidade de Cambridge, mostrou que a alternativa era menos capaz de entrar nas células pulmonares. A última confirmação vem da University College London em conformidade Vários esfregaços realizados no nariz apenas deram resultados negativosAo passo que se fosse repetido mesmo com uma amostra na garganta, era positivo.