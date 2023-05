Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Depósito de munições emurânio pobre Enviado do Ocidente, foi destruído pelo bombardeio russo, resultando na formação de uma “nuvem radiante” em direção à Europa. Isso foi afirmado pelo chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, citando a RIA Novosti.

Segundo Patrushev, um aumento nos níveis radioativos já havia sido detectado na Polônia. Patrushev não mencionou o local do atentado, mas nos últimos dias, imagens de um ataque russo ocorrido em 13 de maio na região de Khmelnitsky, a oeste de Kiev, foram divulgadas nos canais do Telegram. nuvem negra gigante Na forma de uma nuvem de cogumelo. A hipótese de que munições com urânio empobrecido podem explodir também foi discutida em muitos meios de comunicação russos. Nos últimos dias, de acordo com informações fornecidas pelo Ministério da Defesa da Rússia, o bombardeio russo de depósitos de armas de países da OTAN na Ucrânia aumentou com o objetivo de dificultar a contra-ofensiva declarada em Kiev.

Putin, aqui está sua vila fortificada no Mar Negro: hóquei, sauna e túneis nucleares, então o czar desafia seus medos

A Polônia inclui: Nenhuma emergência na Europa.

De fato, não há emergência na Europa. “Não recebemos nenhuma notificação de emergência radioativa”, escreveu a agência atômica polonesa em seu site, explicando que está “em contato constante com a Agência Internacional de Energia Atômica e a Autoridade Reguladora Nuclear Ucraniana (Snriu)”. “Sistema Internacional de Notificação Antecipada de Emergências Radiológicas (USIE)”. Após “desinformação sobre o risco de radiação na Polónia”, a agência explicou que “a situação no país é normal”: os picos “observados na Polónia nos últimos dias, mas também no resto da Europa, não são invulgares” e “verifique regularmente” para a precipitação.

Leia o artigo completo

no mensageiro