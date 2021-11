Eles usam turistas como escudo de alta tensão no meio – Libero Quotidiano

Mais um sábado de protestos contra o Corredor Verde na Itália, o décimo nono para ser mais exato. no início Milão Algumas dezenas de pessoas apareceram na Praça da Fontana, com a polícia se preparando para isolar a praça e impedir o acesso a ela. Enquanto isso – como mencionei antes Jornal – Houve uma manifestação no Arco della Pace com algumas centenas de pessoas gritando contra o passe e especialmente contra o governo Draghi. Na Piazza del Duomo, por outro lado, várias centenas de pessoas se reuniram para cruzar a barreira policial Misture-se entre os turistas em Milão.

Logo, a polícia impediu que os manifestantes marchassem na procissão e então começou Tarifas. Mas a maioria deles não usava máscaras. Porém, a certa altura, algumas pistas verdes conseguiram quebrar a guarnição e seguir em direção à Via Torino, Com uma procissão, ele chegou aos pilares de San Lorenzo. No final, a polícia bloqueou os manifestantes no Museu da Diocese. Haverá pelo menos uma parada.

Em seguida, houve outros protestos Em Trento e Roma. No primeiro caso, havia quase uma centena de pistas sem Vex e nenhuma pista verde, que mais tarde se tornou mais de duas mil pistas. Por outro lado, tropeça na capital: é Ignore o revezamento da tocha contra vacinas e martírio Organização nas redes sociais. Apenas algumas pessoas compareceram: todas foram imediatamente identificadas pela polícia presente.