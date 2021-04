Uso: tiroteio na Escola Secundária do Tennessee, ferimentos múltiplos, uma prisão – cientista

Um tiroteio na Austin East High School Knoxville, Tennessee, Isso aumentaria Vários feridos na escola. Isso foi relatado por vários meios de comunicação americanos. O alarme parou na escola. De acordo com a mídia local, uma pessoa foi presa. Um policial, oficial de segurança de uma escola, ficou ferido.

As autoridades locais disseram que o prédio da escola, Austin East Magent High School, estava seguro, e os alunos não envolvidos no acidente foram reunidos perto do campo de esportes para evacuá-los. No entanto, o instituto foi fechado e a polícia pediu aos moradores que evitassem a área. As circunstâncias das pessoas infectadas não são conhecidas neste momento.