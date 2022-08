Rainha Elizabeth chora: Outra perda dolorosa para o rei

Um ferreiro na Casa de Windsor. A rainha Elizabeth II perdeu outra figura de referência à qual estava particularmente ligada

Um momento muito difícil e especialmente doloroso para Rainha Elizabeth II. Infelizmente, a supremacia histórica de longa data da Inglaterra tem que lidar com muitos deles perdas Um luto doloroso.

Após a morte de sua amada consorte, o príncipe PhilipRainha Elizabeth também se despediu Ann Fortune FitzroyE a A Duquesa de Grafton, uma senhora que o espera desde 1967. Infelizmente, a dor não parou por aí.

Elizabeth II também foi confirmada há alguns dias Outra mulher morre que está com ela há muitos anos. Uma espécie de conselheiro e ombro leal durante todos esses anos de governo.

Adeus à Sra. Butter, confidente de Elizabeth II

alguns dias atrás A notícia do desaparecimento da Sra. Mira Butter. Um nome que o público internacional pode não considerar conhecido ou conhecido, mas é conhecido Um dos melhores amigos e conselheiros da rainha Elizabeth.

A rainha Elizabeth não teve muitas amizades sinceras durante sua vida como soberana, mas teve principalmente relações institucionais ou familiares. Mas Lady Butter foi um dos poucos “ombros” Rainha por muitos anos.

mulher Aos 97 anosEle era primo do príncipe Philip. Portanto, também se relaciona com Elizabeth, mas as duas já se conheciam e namoravam antes da coroação da rainha em 1952.

Amigo de infância da rainha morreu aos 97 anos https://t.co/3lXtRRYHIL – Correio Diário Online 4 de agosto de 2022

Um verdadeiro amigo de infância, como Correio diário. Elizabeth e Lady Mira passam o tempo livre juntas há anoscom cavalgadas e longas caminhadas, ou participando de aulas de natação no Bath Club na Dover Street.

Pessoal em outros momentos, mas um grande modernista. Assim foi descrito Lady Mira Butter, que defendeu seu primo Philip Na época de seus tratos com a futura soberana Elizabeth por aqueles que o consideravam incapaz de se casar com a rainha da Inglaterra.

Além disso, devido às suas raízes russas (ela era neto do czar Nicolau I), a Sra. Butter decidiu projetar Prêmio Literário PushkinCom sede na Escócia, reuniu estudantes escoceses e estudantes de São Petersburgo. Mas ele ousou condenar publicamente Putin e a Rússia após a recente invasão da Ucrânia.