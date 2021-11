A quarta onda de Covid na Europa e nos Estados Unidos, por que as infecções continuam a aumentar? – Corriere.it

a partir de Laura Copeni

Os governos europeus estão endurecendo as regras para não vacinadores. Na África e na Ásia, esse ideal foi ainda mais contido, embora a proporção de pessoas imunizadas tenha diminuído

Basta olhar para o mapa mundial da infecção (por exemplo, Quem é o) para entender que a quarta onda está amplamente concentrada na Europa e nos Estados Unidos, ou – paradoxalmente – as duas regiões onde as vacinas estão avançando mais rapidamente. Os números falam por si. Estados Unidos da America: quase 600 mil casos novos e mais de 8 mil óbitos por semana (com 60% da população vacinada com curso completo); Europa: mais de 2 milhões de novos casos e 28 mil mortes por semana (65% da população vacinada); ÁfricaSemanal: 10.000 novas infecções e 500 óbitos (6% da população vacinada); Sudeste da Ásia– 152 mil casos e 3 mil óbitos por semana (28% da população vacinada). Os dados – para os primeiros 15 dias de novembro – são deOrganização Mundial da Saúde (QUEM) e Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças.





regras mais rígidas Na Itália, 45,5 milhões de pessoas completaram o curso de vacinação, mas os não vacinados (incluindo crianças menores de 12 anos para as quais a vacina não foi aprovada) 14,5 milhões. Uma grande bacia para a circulação do vírus. E se pensarmos que a Itália é um dos países europeus que está avançando mais rápido na campanha de vacinação, os cálculos serão concluídos em breve. O surto de vírus exige que os governos revejam as regras do jogo. Fechamentos direcionados Áustria Isso equivale a uma redução significativa no contato entre pessoas vacinadas e não vacinadas, disse ela BBC Eva Shernhammer, professora de medicina da Universidade de Viena. em um Alemanha

O novo governo anunciou medidas mais rígidas, como o descarte obrigatório de absorventes internos antes de viajar no transporte público. oposto da linha Grã Bretanha, apesar do contágio crescente: Em vez de impor restrições (nem mesmo a obrigatoriedade de usar máscara foi reimposta), o foco é acelerar a campanha de vacinação, com a terceira dose sendo oferecida a todas as pessoas com mais de 40 anos.

Na França, as lesões dobraram em um França, onde as novas infecções diárias duplicaram face ao início de outubro (de cerca de 4 mil para mais de 8 mil), a máscara voltou às escolas primárias e o governo está a ponderar novas medidas. Pessoas com mais de 65 anos, a partir de 15 de dezembro, só terão green card se receberem a terceira dose da vacina. lá Grécia Impor uma mancha em pessoas não vacinadas para ter acesso a serviços públicos e lojas. Os países onde quase toda a população foi vacinada são uma exceção. o Portugal (90% das vacinações) no início de outubro relaxou as regras do cartão de saúde. em um Espanhaque atingiu 80% de vacinação, sem exigência de certificação. READ O país com mais vacinas do mundo está pronto para voltar ao normal

Europa Oriental Pelo contrário, o caso deEuropa Oriental. o Romênia (onde apenas 34% da população foi totalmente vacinada) tem a maior taxa de mortalidade per capita do mundo na Covid. em um Bulgária Os hospitais estão cheios de pacientes infectados com SARS-CoV-2. Rússia e Ucrânia, com taxas de vacinação abaixo de 50%, estão introduzindo novas restrições.