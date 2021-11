A pressa do governo alemão para limitar a quarta onda, uma mensagem aos médicos: “A terceira dose, mesmo para 18 anos, não espere 6 meses.”

Na Alemanha, está a caminho uma terceira dose da vacina, que pode ser vacinada para todos os pacientes com 18 anos ou mais, sem esperar que as duas doses anteriores expirem por seis meses. Isso foi determinado pelo Ministro da Saúde alemão, Jens Span, que enviou uma carta aos médicos do país. O documento foi assinado com o presidente da Federação Federal das Casas de Medicina, Andreas Jassin. A decisão foi tomada após o repentino aumento da curva epidemiológica indicando além 40 mil Infecções de Vírus Corona Por dia. Além disso, apenas na Alemanha 67,6% Eles foram vacinados totalmente e até agora receberam uma dose de reforço 4 milhões de pessoas. do público. Situação que levou o governo a pensar na hipótese, por exemplo, de que cidadãos seriam aceitos em eventos públicos apenas com exames negativos mesmo para vacinação e curados (Modelo 2G Plus) Além disso, o país se prepara para retomar trabalho inteligente Para todos aqueles que têm a oportunidade de realizar o seu trabalho a partir de casa.

A situação no país

Enquanto isso, a corrida por muitos landers começou a excluir cidadãos não vacinados de restaurantes, bares, clubes e eventos culturais. Modelo 2G que inclui pista verde Limitada a vacinação e recuperação, exceto absorventes internos, ela se espalha como um incêndio. Para adotá-lo não só Berlim, mas também Saxônia – que hoje, entre outras coisas, anunciou sua intenção de apertar ainda mais as medidas. pressionando sem fax Ele entrou em vigor na Baviera e será na Renânia do Norte-Vestfália na próxima semana. A situação continua particularmente grave na Saxônia (onde o índice semanal subiu para 759,3), na Turíngia e na Baviera, onde permanece acima de i 500As autoridades regionais alertaram repetidamente que o sistema de saúde está quase no limite. Portanto, a Saxônia decidiu expandir o 2G também para lojas de varejo, exceto apenas para supermercados e farmácias.

Debate sobre vacinas

Com cobertura total de vacinação em 67,6% Da população, a Alemanha registra 70,1% de pessoas que tomaram a primeira dose. Quatro milhões de pessoas passaram pelo processo de recall. De acordo com uma pesquisa, a maioria dos alemães prefere tornar a vacina Covid obrigatória de uma forma geral. Por outro lado, os sociais-democratas hoje indicaram que são a favor da tributação de alguns grupos, como é o caso dos trabalhadores da saúde, lares de idosos e funcionários do jardim de infância.

Leia também: