França, Decathlon suspende venda de canoas para evitar migrantes – Corriere.it

a partir de Marta Serafini

A escala do grupo francês nas lojas Calais e Grand Synthes depois que centenas de pessoas cruzaram o Canal da Mancha

Esta medida foi tomada depois que centenas de migrantes só ontem cruzaram o canal, incluindo cerca de sessenta que chegaram à tarde em Dungeness Beach, cerca de trinta quilômetros a sudoeste de Folkestone. Na sexta-feira, três migrantes foram encontrados desaparecidos após tentarem atravessar o bote, enquanto no dia anterior, dois barcos foram encontrados na costa de Calais e dois migrantes foram resgatados no mar.. De acordo com o Ministério do Interior britânico, 1.185 pessoas desembarcaram no sul da Inglaterra em pequenos barcos na quinta-feira passada, em comparação com 853 no recorde anterior estabelecido no início deste mês.