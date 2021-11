Polônia, gás lacrimogêneo contra migrantes na fronteira com a Bielo-Rússia

De acordo com a reconstrução da polícia polonesa, um grupo de imigrantes tentou forçar a fronteira entre a Polônia e a Bielo-Rússia Cruzamento Kuznetsi Atirando pedras, garrafas e muito mais. Fontes em Varsóvia acreditam que a inteligência bielorrussa forneceu aos migrantes itens que foram usados ​​durante os confrontos.

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey LavrovEle descreveu o uso de gás lacrimogêneo pela Polônia contra refugiados na fronteira com a Bielo-Rússia como “inaceitável”.

Entretanto, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia deram luz verde ao orçamento conjunto para 2022. A proposta feita pela Comissão Europeia nos últimos dias para aumentar o Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras (Ibmf) e atribuir 25 milhões de euros Para a crise migratória na fronteira com a Bielo-Rússia para apoiar os estados membros. Dos 6,4 bilhões de euros do orçamento da UE (2021-2027) para a gestão de fronteiras, 114,5 milhões foram alocados para a Polônia, enquanto a Hungria é de 80 milhões (incluindo fundos de emergência). “A posição da Comissão Europeia – disse o porta-voz do Conselho Executivo Eric Mammer – é que os fundos da UE não devem ser usados ​​para construir muros, e isso não significa que barreiras físicas não devam ser construídas.”

na declaração da Polónia de Construindo um muro na fronteira com a Bielo-Rússia Intervido Papa FrancescoNas últimas décadas, a história deu sinais de um retorno ao passado: os conflitos reapareceram em diferentes partes do mundo, o nacionalismo e o populismo ressurgiram em diferentes latitudes, a construção de muros e o retorno de migrantes a lugares inseguros ”