Ucrânia Rússia, notícias da guerra de hoje | Zelensky para a UE: Restrições de visto para russos. Blinken: “Moscou respeita os direitos dos prisioneiros”

A partir de Lorenzo Cremonesi, Giusi Fasano, Editorial Online

Sábado, 13 de agosto, notícias ao vivo. Ainda há preocupação em Zaporizhia após os novos bombardeios. Moscou aos Estados Unidos: “As relações correm o risco de ruptura se formos declarados patrocinadores do terrorismo”

03:25 – Blinken em Moscou: “Respeite os direitos dos prisioneiros” O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, expressou preocupação com situação humanitária No leste da Ucrânia sob ocupação russa. «Moscou tem Dever de respeitar prisioneiros de guerra”.

02:35 – Moscovo para os Estados Unidos: “Somos os patrocinadores do terrorismo? risco de quebra Moscou afirma que eu Relações diplomáticas bilaterais Com os Estados Unidos severamente danificados e podem ser interrompidos se a Rússia for classificada como patrocinador do terrorismo. Alexander Darshiev, um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores, disse à TASS, referindo-se a uma iniciativa legislativa que está sendo examinada pelo Senado.

00:29 – Zelensky, terrorista da Rússia, boa ideia para parar os vistos da UE Depois de tudo o que os ocupantes fizeram na Ucrânia, só pode haver uma atitude em relação à Rússia, uma atitude estado terrorista“E agradeço à República Tcheca, aos países bálticos e aos países europeus, que elevaram a questão dos vistos de entrada para cidadãos do estado terrorista ao nível oficial de discussão na União Europeia.” Isto foi afirmado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Deve haver uma garantia de que assassinos russos E a Facilitadores do terrorismo O Estado Não use SchengenAcrescentou referindo-se à zona de livre circulação europeia. “Não pode ser feito destruir A própria ideia de Europa, os nossos valores europeus comuns, ou seja, a Europa não pode ser transformada em supermercado Onde não importa quem entra e onde, o principal é que uma pessoa simplesmente pague pelas mercadorias ”, concluiu o líder ucraniano. READ Relatório da inteligência dos EUA sobre a origem do vírus Corona: 'Não se espalhou como arma biológica'

23h02 – Ataque russo à cidade de Zaporizhia, vítima uma mulher Outras duas pessoas morreram e ficaram feridas em Ataque de mísseis russos Na cidade de Zaporizhzhia, como mencionei Ukrinform. A cidade afetada é a capital da região ucraniana onde está localizada a maior usina nuclear da Europa e é controlada pelas forças armadas russas desde as primeiras semanas da guerra. Uma mulher ficou ferida e morreu ao ser levada para o hospital. senão duas pessoas com feridas de lascas Anatoly Kortyev, prefeito de Zaporizhia, escreveu no Telegram: “Eles foram levados ao hospital onde recebem assistência médica. Anteriormente, o governador da região ucraniana, Oleksandr Starukh, afirmou que o exército russo havia atacar a cidade Zaporizhia por volta das 19h15 com cinco mísseis. Ainda não está claro se a mulher vítima do bombardeio russo morreu neste ataque ou em um bombardeio subsequente da cidade.