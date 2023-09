Francisco: São necessários cristãos que não apontem o dedo, mas que irradiem o Evangelho

Durante o encontro com os participantes do V Congresso Mundial dos Beneditinos Oblatos, o Papa exorta-os mais uma vez a não se refugiarem no individualismo e na indiferença para com os necessitados e a não caírem em fofocas que “sujam” os outros.

Tiziana Campisi – Cidade do Vaticano

É um novo pensamento sobre a hospitalidade que o Papa Francisco está a desenvolver, renovando o apelo a respeitar aqueles que procuram a hospitalidade e a dar preferência aos pobres. O Sumo Pontífice exprime o seu pensamento em carta Aos participantes do V Congresso Mundial dos Oblatos Beneditinos, recebido na Sala Clementina do Palácio Apostólico.

Às vezes parece que a nossa sociedade está lentamente sufocando nos cofres do egoísmo, do individualismo e da indiferença.

“A tentação hoje é fechar-se em si mesmo”, acrescenta o Papa, “e isso também se faz através da fofoca, da poluição dos outros, do julgamento dos outros e do isolamento em si mesmo”. Em vez disso, Francisco diz: “A linguagem serve para glorificar a Deus, não para conversar com os outros”.





O Papa faz o seu discurso

Um coração cheio de amor

O Papa recorda aos Oblatos Beneditinos que São Bento, na introdução à sua regra, exortou-os a ter “um coração dilatado pelo domínio inefável do amor”, e observa que é precisamente este “coração alargado” que caracteriza o espírito beneditino e é “o coração dilatado”. O mistério da grande obra de evangelização” realizada pela ordem nascida com Santa Núrsia. Francisco reflete então sobre três aspectos que surgem da expansão do coração: a busca de Deus, a paixão pelo Evangelho e a hospitalidade.

Irradie o evangelho na vida cotidiana

Se a busca constante de Deus é o que caracteriza antes de tudo a vida beneditina – com o objetivo de determinar a vontade do Criador na sua Palavra, “na contemplação da criação”, nos “acontecimentos do quotidiano” e “na ação viva como oração” – então a paixão pelo Evangelho é a diligência que dele brota. Daí que o apelo de Francisco aos oblatos beneditinos seja para transformarem os contextos da vida quotidiana, “trabalhando como fermento na massa, com eficiência e responsabilidade, e ao mesmo tempo com mansidão e misericórdia”, como o monaquismo medieval, que “com o seu modelo de evangélico vida baseada emOração e trabalholevou à “conversão pacífica” e à “integração de muitas populações”. O objetivo é levar o Evangelho à vida quotidiana.

Num mundo globalizado, mas fragmentado e apressado, devotado ao consumismo, em contextos onde as raízes familiares e sociais às vezes parecem quase se dissolver, não há necessidade de cristãos que apontam o dedo, mas de testemunhas ardentes que espalham o Evangelho “em vida por vida”. “E a tentação é sempre esta: de testemunhas cristãs a acusadores cristãos. Só há um acusador: Satanás. Não façamos o papel de Satanás, façamos o papel de Jesus, o papel da escola de Jesus, o papel de as bem-aventuranças.





Foto de grupo com oblatos beneditinos

Bem-vindo recomendado por San Benedetto

Finalmente, boa hospitalidade. O Papa sublinha as instruções ditadas por São Bento a este respeito: gentileza para com o hóspede, participação nos momentos de oração e partilha do que tem. Benedito

Como oblatos, o vosso grande mosteiro é o mundo, a cidade, o local de trabalho, e aí sois chamados a ser exemplo de hospitalidade, respeitando quem bate à vossa porta e com compaixão pelos pobres.

Diante de tudo isso, o apelo de Francisco aos progressistas é que continuem expandindo seus corações, entregando-os todos os dias ao amor de Deus, sem deixar de “buscá-lo e testificá-lo com paixão e paixão”. Para recebê-lo entre as pessoas mais pobres.