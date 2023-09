Guerra na Ucrânia, Rússia e Romênia: “Vamos derrubar os drones de Moscou”

A Romênia derrubará drones russos. O general Gheorgheta Vlad, segundo em comando do Estado-Maior em Bucareste, anunciou que as forças armadas entrariam em ação para abater drones russos, se necessário, para proteger o território romeno. 600 homens foram enviados para a região do Delta do Danúbio e sistemas de radar foram implantados. Ele acrescentou: “Vai depender do nível de ameaça, e estamos prontos para usar todo o nosso poder militar para defender o território da Roménia. Implantámos vários radares e tomámos medidas adicionais, e falámos sobre isso com os nossos aliados da NATO para encontrar uma solução solução para o problema.” Combater a agressão russa.”

Nos últimos dias, na Roménia, a 15 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, foram encontradas partes do que poderiam ser drones russos. Os fragmentos encontrados foram espalhados por uma área de várias dezenas de metros, perto das localidades de Novarol e Victoria, na província de Tusya. Em poucos dias, houve 3 descobertas.

Anteriormente, o alerta foi acionado nas regiões de Tulcea e Galati depois de drones terem sido avistados em direção aos portos ucranianos entre 12 e 13 de setembro.