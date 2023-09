Danos catastróficos à frota de Putin na Crimeia

9h25 “Derrota da 72ª Brigada Russa” A 72ª Brigada Mecanizada da Federação Russa foi completamente derrotada em dois dias: isto foi afirmado pela 3ª Brigada de Assalto Separada do Exército de Kiev citada pela RBC-Ucrânia. Acrescentou que foram eliminados o chefe de inteligência da brigada inimiga, três caças e quase toda a infantaria da 72ª Brigada, além de oficiais e grande quantidade de equipamentos. Entrando em detalhes: “Após uma operação relâmpago levada a cabo por unidades ucranianas, a guarnição russa em Andreyevka foi cercada, isolada das forças principais e destruída.” Segundo o exército ucraniano, os combates continuam e algumas posições estão a ser reforçadas: a captura de Andrievka foi confirmada.

9:47 A aldeia libertada perto de Bakhmut O exército ucraniano anunciou que tinha libertado a aldeia de Andrievka, perto de Bakhmut. A vice-ministra da Defesa, Hanna Malear, anunciou esta notícia ontem, mas o exército no terreno negou e falou dos “violentos combates que ainda estão em curso”.

9:55 007GB: Danos significativos à frota russa na Crimeia A Inteligência de Defesa Britânica escreveu no seu relatório confirmando as alegações ucranianas de graves danos ao navio: “Embora o Ministério da Defesa russo tenha minimizado a extensão dos danos, imagens de satélite indicam que o navio de Minsk foi quase certamente destruído” e que o submarino de Rostov “pode foram danificados.” até danos catastróficos.” A frota russa em Sebastopol há dois dias. Londres acrescenta que os danos também têm implicações para o estaleiro: “A remoção da sucata das docas secas irá colocá-la fora de serviço durante vários meses. Manter a manutenção da frota é um enorme desafio.

10h36 Kiev: “Russos retiram-se perto de Bakhmahut” O porta-voz do Estado-Maior, Andrey Kovalev, disse à televisão nacional que as forças russas estão recuando perto de Bakhmut sob pressão do avanço das unidades ucranianas. “Estamos pagando um preço alto pelos resultados dessas batalhas. “O sangue de cada um de nós só será recompensado com sangue”, disse a 3ª Divisão Ucraniana. “As forças de Kiev obtiveram sucesso parcial em Klyshchevka, província de Bakhmut. Kovalev disse que as forças estão repelindo o avanço russo nas regiões de Avdiivka e Mariin (leste). Ele acrescentou que as operações ofensivas russas em Lastushkino, Avdiivka e Bohdanivka não tiveram sucesso.

10h40 Lavrov: Zoby virá para a Rússia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou que o cardeal Matteo Maria Zoppi, enviado do Papa Francisco, viajará à Rússia para discutir a situação na Ucrânia, prevendo uma nova fase da viagem do cardeal depois da China.

11h40 Putin: Se a Ucrânia quer negociações, diga-o Ele acrescentou que a Rússia “nunca se recusou a manter negociações sobre a Ucrânia e, se a outra parte quiser, que o diga”. Isto foi afirmado pelo presidente Vladimir Putin durante a sua reunião com o seu homólogo russo Alexander Lukashenko em Sochi. Isso foi relatado pela TASS.

12h05 Ucrânia ataca a cidade de Kherson As forças ucranianas atacaram uma área residencial na cidade de Novaya Kakhovka, na região de Kherson. A administração municipal informou isso em seu canal Telegram. A notícia foi divulgada pela agência russa RIA Novosti. As autoridades locais disseram que “os serviços de emergência estão no local”. O ataque, que atingiu edifícios residenciais, ocorreu por volta das 8h50, horário italiano. Não há notícias sobre as vítimas. “Hoje – escreve a RIA Novosti – 75% do território da região de Kherson está sob controle russo e parte da margem ocidental do rio Dnipro, incluindo Kherson, é controlada pelas forças armadas ucranianas.”