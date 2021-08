Jornalista da CNN em hijab após a chegada do Talibã: o que está por trás dessa foto

Apesar das afirmações, apesar das garantias de que, francamente, ninguém acreditava, em Cabul já começamos a perceber a mudança, pois a cidade está nas mãos de Talibã. Às vezes, as imagens falam melhor do que muitas palavras e basta olhar as imagens do “antes” e do “depois” para estar atento ao que se passa no mundo. A imagem de um meme que parece ter se tornado viral nas últimas horas Clarissa Ward, um repórter da CNN em Cabul, vestido de forma diferente do que no passado. A foto se tornou viral em todo o mundo e obteve milhares de compartilhamentos. Mas é a própria jornalista, à noite, que faz alguns esclarecimentos importantes sobre esse meme.

A colagem que circulou nas redes sociais nas últimas horas compara uma foto de Clarissa Ward há alguns dias com uma foto tirada nas últimas horas. Imediatamente notando a diferença entre os dois instantâneos e suas conexões. Na verdade, a ex-repórter usa roupas de faroeste com a cabeça descoberta, o que lhe permite exibir seus cabelos loiros, embora estejam amarrados. Mas na última foto, Clarissa Ward está usando um hijab modelo preto Lenço de cabeça islâmico Cobrindo a testa, orelhas, costas, pescoço, cabelo e um vestido chamado deCiência. Diferença atribuída por muitos ao assentamento do Taleban em Cabul, mas foi o mesmo jornalista quem explicou com mais precisão, destacando alguns detalhes.

“ Este meme é impreciso. A foto acima está dentro de um complexo privado. O que está abaixo está nas ruas de Cabul controlada pelo Taleban. Antes eu sempre usava um cachecol Em uma rua de Cabul, embora não totalmente coberto com seu cabeloabaya. Portanto, há uma diferença, mas não tão clara ”, O jornalista fez questão de precisar, explicando que mesmo antes do surgimento do Talibã era desejável cobrir a cabeça.

Discurso semelhante também foi feito ao jornalista Charlotte BellisCorrespondente de Cabul da Al Jazeera International. Também neste caso, duas fotos foram mostradas em dois momentos distintos, antes e depois da chegada do Taleban à capital afegã, destacando a presença do hijab, que não estava presente na foto antiga. Mas, como indicou uma das usuárias, em outras ocasiões anteriores, a repórter realizava os serviços do véu na cabeça, mas, como é evidente, o novo curso a levou a usá-lo em qualquer serviço de televisão transmitido por ela.

