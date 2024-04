“As mulheres deveriam saber que isso é possível.”

“Eles vêm de toda a Europa, da Itália, da França, e parecem não ter ideia disso A fertilidade é uma hora: Tem ritmo, depois para. “Uma em cada três pacientes que vem aqui para engravidar não tem companheiro: ela vira mãe solteira”.

O sol inunda a Clínica Aagaard, os nomes dos nascidos em 2024 estão na parede

Em cada folha formam uma “árvore da vida”. O ambiente é isso

poético. As palavras de Abu Bakr Cisse, o diretor da clínica, em vez disso

duro. “As mulheres deveriam ser mais bem educadas.”

Não se pode responder que as mulheres na Europa estão geralmente conscientes do relógio e da sua precisão, e que o que lhes falta são creches, empregos e parceiros de vida: estamos na Dinamarca, onde o luxo é mítico e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é uma religião cuja ritual básico é a resposta às 8h01 em um e-mail enviado às 17h01 da tarde anterior, e 90% dos cidadãos em idade reprodutiva querem “pelo menos um filho”. No entanto, a taxa de natalidade ainda está sofrendo.

Esta questão é tão central que a Primeira-Ministra Mette Frederiksen anunciou no seu discurso de Ano Novo de 2024 que Os esforços para tratar a infertilidade duplicarãoCom seis tentativas de assistência à gravidez, cujos custos são suportados pelo Estado, bem como para o segundo filho.

Uma em cada oito crianças na Dinamarca já nasce com ajuda de fertilização in vitro; Um em cada dez deles é filho de mãe solteira. Considerando tudo isso, entre 5 milhões de dinamarqueses, há cerca de 750 mães todos os anos: a gravidez sozinha, com esperma doado, é permitida desde 2007 e é uma opção tão aceitável que existe até uma palavra para ela: solomor. READ Checkpoints, novas tecnologias fazem de você um assassino através deste teste eles te enganam

Significa “mãe solteira”, mas há pouco que esteja isolado na experiência destas mulheres. O site que os reúne, Solomor.dk, tem 2.300 membros que oferecem encontros, conselhos e amizade. O Estado, que já paga a maternidade e oferece um ano de licença maternidade, descontos em creches e meses de consultas obstétricas, dá assistência concreta.

“É importante que as mulheres sintam que podem tornar-se mães sozinhas

talvez» explica Lon Schmidt, Diretor do Departamento de Medicina Social do Instituto de Saúde Pública. Entre os estudos mais recentes está um mapeamento “muito preciso” do vocabulário. “São idênticos aos demais em termos de indicadores socioeconómicos, de saúde e de propensão para relacionamentos. A única diferença são as idades: em média, eles são três anos mais velhos no nascimento do que as mulheres. Eles esperaram mais. A pergunta é retórica: “Um homem parece começar uma família com 37 anos. , eles se prepararam.” Os homens também, segundo as estatísticas, desejam filhos. “Mas para eles é importante ter uma posição forte. Então eles esperam.”

“Ninguém diz: ‘Temos alguns filhos, então vocês, solteironas, também podem tê-los’”, ri Vibeke Haftorn, de 35 anos. Em seus braços estava Niels, de três meses, que ela concebeu “na segunda tentativa, sem dificuldade”. Conversamos entre as estantes de crianças na biblioteca de Listrup, um subúrbio de Aarhus, onde cada casa tem o seu próprio pátio e cada pátio tem o seu próprio baloiço, a sua própria casa na árvore, o seu próprio triciclo. Professora de berçário: “Cuido de crianças de até três anos. “Sempre pensei que ia ter um filho.” Ele morava na cidade e a inflação pressionava seu salário. READ Por que Biden não busca a derrota militar de Putin (por enquanto) - Corriere.it

“Meus pais aqui em Listtrop tiveram os mesmos problemas. Eu voltei para

Morando com eles.” Os Havtorn agora dividem uma casa: “A cozinha é compartilhada e os quartos e banheiros são divididos. Quando as coisas se acalmaram assim, esperei pelo primeiro dia da minha menstruação e depois liguei. a clínica.” Há muito tempo que não existe nenhum companheiro na vida de Vibeke, “e nunca mais terei um. Estou bem, escolho tudo, sou o chefe da família. “Eu estava noivo, mas agora acho que não tenho nada a perder.”

A biblioteca tem tantos livros ilustrados para crianças que só existe uma figura parental. Um pássaro nasce sozinho de um ovo, e uma raposa nasce sozinha com sua raposa. Para as mães, a pioneira é uma das primeiras pessoas a morar sozinha, Signe Fjord, que conta em sete livretos sua trajetória como mãe solteira com a filha, hoje adolescente. Regras básicas: Um freezer completo, uma rede de amigos, que se perdoam pelos erros. E honestidade: “Com minha filha”, escreve Fjord, “falei imediatamente sobre minha escolha. Escrevi o primeiro livro dela. Cada criança deve conhecer a sua história de identidade e pode carregá-la.”

A lei dinamarquesa também é avançada quando se trata de “fidelidade”. Um doador de esperma pode optar por estar disponível apenas para seu filho, e somente quando ele atingir a maioridade a clínica ou banco de esperma poderá entregar em seu último endereço conhecido. A Vibeke escolheu um que oferece essa possibilidade. “Se Niels quiser fazer isso, não me oporei; É a história dele. Afinal, o dever deste homem é apenas um encontro.”

“Precisamos de um registo europeu de doadores», lembra Jakob Axel Nielsen, CEO da Cryos International, o maior banco de esperma do mundo. “Enviamos gametas para 124 países e contamos anualmente com doações de 1.200 homens. Em 35 anos, contribuímos para 100 mil nascimentos.” READ Python engole uma criatura de um metro e meio viva