O homem de 39 anos é cientista e ator de teatro

Câmeras de vigilância registraram o farmacêutico se aproximando da casa da menina momentos depois da mãe. CassandraEle saiu em missão.

Maria José Ela estava se preparando para ir para a escola quando Curtis a estuprou e matou com uma faca. Cassandra chegou em casa e viu o homem Ela sai do quarto da filha.





Miguel Cortés, o químico suspeito de matar 20 mulheres, foi preso no México

Nesse momento o químico Ele também bateu na mãe com uma facaE o rosto e as costas.

Controlado por vizinhos

Miguel Cortés E tente escapar, Mas os vizinhos o impediramQue o espancou e o deteve até a chegada da polícia.





lá Procurador da Cidade do México Ela revistou o apartamento do químico de 39 anos, que morava no mesmo prédio do adolescente morto, e descobriu Sete crânios humanosE outros restos mortais e bilhetes de identidade. Várias serras também foram apreendidas Produtos químicos.

O suposto assassino em série Ele trabalha em um hospital local e é um viajante ávido. Ele é fluente em três idiomas e também é A Ator de teatro.

Nas redes sociais, informou o Daily Mail, ele escrevia frequentemente sobre ela Protegendo os direitos das mulheres E animais.





Um vizinho, que falou sob condição de anonimato ao canal de notícias N Más, expressou preocupação Miguel Cortés Ela pode estar envolvida no desaparecimento de sua amiga que morava em sua casa. O desaparecimento da mulher remonta a 2015.

De acordo com a mídia local, 39 anos Ele provavelmente matou pelo menos 20 mulheres.