Combatentes russos chegam ao Irã

para'O Irã receberá o primeiro lote da última geração de caças russos Sukhoi SU-35 nos próximos dias. A mídia iraniana relatou isso. Segundo o site do jornal Etemad, o Irã comprou os caças em novembro. Nenhum detalhe adicional foi revelado, mas de acordo com relatórios não oficiais Serão um total de 24 novos caças.

Em 17 de abril, o Irão ameaçou responder com uma resposta “forte e violenta” ao menor ato de agressão levado a cabo por Israel no seu território. Foi o Presidente Ebrahim Raisi quem o anunciou, embora ainda não haja notícias sobre o momento e a escala da resposta que o Estado judeu implementará ao ataque iraniano. Imediatamente a seguir, o Comandante da Força Aérea Iraniana, General Hamid Vahidi, confirmou que o país estava pronto para atacar alvos, especialmente com outras aeronaves russas, o Sukhoi Su-24. De acordo com dados divulgados pela Agência de Notícias da República Islâmica do Irã, não apenas os bombardeiros táticos hipersônicos de fabricação russa estão prontos, mas também outros caças. Agora, então, as novidades a respeito da aeronave SU-35.

O míssil israelense que foge dos sistemas de radar

Mas a questão não se limita às armas iranianas. De facto, de acordo com o que noticiou o New York Times, citando duas fontes ocidentais, um dos mísseis que Israel lançou há dois dias contra as defesas aéreas da central nuclear de Natanz transportava tecnologia avançada para escapar aos sistemas de radar iranianos. Duas fontes do país confirmaram ao jornal americano da época que não haviam descoberto nenhuma intrusão no seu espaço aéreo por drones, mísseis ou aeronaves.

Segundo o jornal norte-americano, o caça a partir do qual o míssil foi lançado estava “longe do espaço aéreo israelita e iraniano” e nem sequer entrou no espaço aéreo jordaniano, num movimento calculado para distanciar Amã de qualquer possível retaliação, apesar de ter passado uma semana. . Antes de participar na acção defensiva contra o ataque iraniano a Israel.

O New York Times escreveu que “o uso de drones lançados de dentro do território iraniano por Israel e o lançamento de um míssil indetectável têm como objetivo servir como uma prévia para Teerã do que poderia ser um ataque maior e generalizado”. O jornal confirmou que o ataque de sexta-feira “pretendia fazer o Irão pensar duas vezes antes de lançar um ataque direto contra Israel no futuro”.