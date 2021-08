Afeganistão, a retirada dos EUA se transformou em uma derrota para Biden: Veja como

A retirada das forças dos EUA com vinte anos de guerra para rastrear os responsáveis ​​pelo ataque de 11 de setembro deveria ter sido um alívio para o país e um ponto de honra para o presidente, mas se transformou em um pesadelo em casa. algumas horas ( Aqui está o que está acontecendo no Afeganistão – Atualizações ao vivo sobre o Afeganistão nas últimas horas )

Novo Saigon e esta promessa arriscada

Do “fracasso de Biden” à comparação com Saigon: o Afeganistão na mídia

A imagem do helicóptero enviado para evacuar o pessoal diplomático da embaixada de Cabul é tão evocativa que o vôo de Saigon na primavera de 75, que marcou a retirada do Vietnã, é inesquecível.

É um grande risco, ver hoje, a promessa do presidente há apenas um mês de que nunca terminaria assim no Afeganistão, porque com mais de US $ 80 bilhões gastos naquele país desde 2001, os americanos treinaram e equiparam os militares no Afeganistão. Facilmente capaz de enfrentar algumas dezenas de milhares de talibãs.