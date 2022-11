Ucrânia: Mísseis em Kyiv e Lviv. Usina elétrica de Zaporizhzhia em modo de blecaute completo – o mundo

uma Lançando um intenso ataque de mísseis russos em Kyiv e em toda a região. O alerta foi dado pelo chefe da Administração Estatal Regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, que implorou aos cidadãos que descessem aos abrigos, informou a UNIAN: “Não ignore o sinal de alerta aéreo. Há uma ameaça de disparo de mísseis na área. Fique em os abrigos e lugares seguros”, disse Kuleba. Mísseis russos lançados – de acordo com a mídia ucraniana – em Odessa e Dnipropetrovsk.

A Rússia lançou Cerca de 70 mísseis de cruzeiro. Na Ucrânia hoje sozinho. Isso foi anunciado pelo exército de Kyiv.

Devido a uma diminuição na frequência no sistema de energia da Ucrânia como resultado do ataque com mísseis russos, “o fornecimento das necessidades da usina nuclear de Zaporizhzhia do sistema de energia foi interrompido”. A informação foi noticiada pelo serviço de imprensa da operadora Energoatom, acrescentando que a estação entrou em modo de blackout total. “Todos os geradores a diesel estão funcionando. O nível de radiação no local da usina continua normal”, diz a operadora, citando a UNIAN.

Tarde da noite, um encontro foi marcado Reunião urgente do Conselho de Segurança da ONUO que Zelensky solicitou após a intensificação dos ataques russos. O presidente ucraniano falará na reunião.

Toda a cidade de LvivNo oeste da Ucrânia, a eletricidade ficou sem eletricidade após ataques de mísseis: “Toda a cidade de Lviv ficou sem eletricidade após ataques russos a locais de energia ucranianos”. E a cidade sem eletricidade. “Pode haver interrupções no abastecimento de água”, disse o prefeito Andrej Sadovy.

Mesmo em Kharkiv a luz desapareceu O transporte elétrico parou. Segundo a mídia ucraniana, a eletricidade foi cortada por volta das 14h30 em diferentes áreas da cidade depois que Kyiv foi bombardeada por mísseis russos.

O sistema elétrico está prestes a entrar em colapso. O ritmo da destruição supera a velocidade da construção, e sua ajuda é vital.” Este é o apelo feito por Andrei Yermak, presidente do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, via link de vídeo para a sala de estar europeia como o impulso para comprar geradores de energia para as cidades na Ucrânia. “Estamos prestes a enfrentar o inverno mais difícil que temos”, enfatizou Yermak.

Devido aos ataques de mísseis russos à infraestrutura crítica da Ucrânia e à necessidade de economizar eletricidade, é preciso se preparar para “Pior inverno desde a Segunda Guerra Mundial” Porque desde então Kyiv não viu um “inverno terrível”. Foi o que afirmou o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, em entrevista à versão alemã do Bild, relatada pelo Ukranska Pravda. Klitschko não descarta que alguns residentes da capital ucraniana tenham de ser evacuados caso a situação se agrave devido à falta de eletricidade e ao frio intenso.

Ucrânia e Zelensky: ‘Outros 67 mísseis contra civis e infraestrutura’





A maternidade de um hospital perto de Zaporizhia foi atingida. O governador da região, Oleksandr Starukh, disse no Telegram que uma criança morreu ontem à noite após um ataque com mísseis das forças russas na maternidade de um hospital perto da cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Staruch disse que o hospital visado estava localizado em Vilnyanska.

Oleg Buryak, chefe da Administração Estatal de Zaporizhia, disse à Espresso TV que o obstetra encontrado sob os escombros e dois médicos ficaram feridos, um dos quais em estado grave.