Reino Unido: A vitória do populista George Galloway gera polêmica no país

Londres – quem é ele? George Galloway, o interessante e polêmico protagonista desta história? E por que estaríamos a falar do que parece ser uma eleição suplementar britânica insignificante, em Rochdale, nos arredores de Manchester?

Eleições em Rochdale

Porque esta votação tem muito mais peso e significado do que você imagina. Porque é uma mistura violenta de anti-semitismo, pobreza, multiculturalismo e a raiva de muitos muçulmanos britânicos em relação a Gaza. Depois, há aquele artista alegre e provocador, o populista escocês e activista palestiniano radical, George Galloway. Que venceu de forma contundente a eleição suplementar em Rochdale na quinta-feira e será mais uma vez membro do glorioso Parlamento de Westminster, pela quarta vez com três partidos e em três cidades diferentes, igualando o recorde de Winston Churchill.

Mas isso também é um grande problema para Keir Starmer, o líder trabalhista ficou cada vez mais preso num estrangulamento entre a reaproximação com a comunidade judaica após os desastres de Corbyn e a comunidade muçulmana, que historicamente votou em massa a favor do Partido Trabalhista no Reino Unido, mas está agora cada vez mais irritada com a posição de Starmer. Total para Israel.

Sunak se preocupa

Ontem à noite, até o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, teve de intervir. Num discurso improvisado e turbulento, em frente à residência do primeiro-ministro em Downing Street, Sunak atacou “o extremismo que quer destruir a nossa democracia”, citando o extremismo islâmico e a extrema direita, na véspera de outra grande manifestação pró-Palestina hoje em Londres. .

Mas o líder britânico também criticou Galloway, citando directamente a sua retórica explosiva e divisiva: “A sua vitória é mais do que preocupante”, declarou Sunak, dado que “estamos a falar de uma figura que minimizou os horrores do ataque do Hamas de 2013 a Israel em Outubro de 2013”. 7″ e que Ele “glorificou o Hezbollah”, o extremista xiita “Hezbollah” no Líbano. Hoje Galloway respondeu na mesma moeda, recorrendo à sua própria retórica explosiva: “Gaza neste momento é o centro moral do mundo. Ou “Você está com as mães e crianças assassinadas, ou com seus assassinos. O primeiro-ministro hesita como um ladrão anão (referindo-se a Macbeth, editor), e Starmer é seu cúmplice.”

Qual é?

Galloway, que tem 69 anos e seis filhos (o último nascido em 2020), tem assolado a política britânica há décadas com o seu populismo desenfreado e hoje, mais do que nunca, graças às suas campanhas pró-Palestina e anti-sionistas, ele é casado há muito tempo. Em Rochdale, o seu slogan irado era “Por Gaza”, a bandeira palestiniana foi hasteada em todo o lado e com o seu Partido Trabalhista ele venceu com uma vitória esmagadora, com 40% dos votos, graças a um voto de um único membro, para ocupar o lugar de Sir Tony. Lloyd, o deputado trabalhista que morreu há dois meses de câncer.

Rochdale, onde 30% da população é muçulmana, é há muito tempo um reduto trabalhista. A vitória de Galloway, que se autodenomina um “socialista” e foi expulso do Partido Trabalhista em 2003 devido às suas fortes críticas à guerra no Iraque, é uma má notícia para o Partido Trabalhista. Keir Starmer. Porque o líder do Partido Trabalhista, desde os primeiros dias à frente do partido, trabalhou diariamente para restaurar a comunidade judaica que se sentia ameaçada pelo seu antecessor. Jeremy Corbyn Acusações de anti-semitismo.

Atitudes em relação a Gaza

Mas agora, a guerra em Gaza está a despedaçar o Partido Trabalhista: as facções de esquerda e abertamente pró-Palestina estão cada vez mais preocupadas com a posição pró-Israel do líder. Não é coincidência que, há um mês, Starmer tenha sofrido o maior motim do seu partido em Westminster, onde mais de 60 deputados se rebelaram numa votação sobre Israel. Rochdale é apenas o capítulo mais recente desta tendência preocupante. O candidato trabalhista local, Azhar Ali, foi rejeitado no último minuto por Starmer porque entretanto tinham surgido os seus antigos comentários de 7 de Outubro, considerados conspiratórios e anti-semitas, nos quais ele insinuava “trabalho interno” dos israelitas.

Na zona cinzenta e cada vez mais deteriorada de Rochdale, onde no ano passado foi descoberta uma enorme ronda de violência sexual contra raparigas menores pelas mãos de dezenas de homens da comunidade paquistanesa, e onde o deputado liberal-democrata Cyril Smith, no final do No século passado, abusou de centenas de crianças, Galway também venceu porque o partido Trabalhista praticamente já não tem candidato e os conservadores não vencem aqui desde a década de 1950. Mas a vitória deste populista implacável é um alerta para todos, dadas as divisões na sociedade britânica causadas por uma retórica destrutiva e feroz como a sua, especialmente numa questão tão explosiva como Gaza. Sunak também se referiu a isso em seu discurso ontem à noite.

Posições pró-Rússia

Porque Galloway, nascido em Dundee em 1954 e usando um elegante chapéu de feltro e óculos escuros, sabe humilhar e destruir os seus adversários, sejam eles políticos ou jornalistas. Em seu discurso pós-vitória, ele descreveu Sunak e Starmer como “dois idiotas do mesmo traseiro, e demos um bom tapa neles!”. Durante a campanha eleitoral ele aterrorizou a comunidade judaica com as suas declarações anti-sionistas. Quando Sky pediu-lhe que comentasse as palavras de Sunak na noite passada, ele respondeu: “Desprezo o primeiro-ministro. Ganhei por uma vitória esmagadora em Rochdale. Respeite a democracia.”

Em sua questionável carreira política, Galloway elogiou Saddam Hussein, de quem era amigo, participou de uma representação do Big Brother de um gato de terno vermelho, defendeu Assad negando seu uso de armas químicas na Síria, fez campanha para Hugo Chávez em Venezuela, e foi interrogado. O agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha Yulia foram envenenados em Salisbury com Novichok, criticou a OTAN por “provocar a guerra na Ucrânia” e nos últimos anos também trabalhou com canais de propaganda russos como Russia Today e Sputnik. Ele rapidamente se tornou uma estrela em Moscou e no resto do país. Então, como ele conseguiu vencer as eleições de Rochdale com uma vitória esmagadora? Talvez porque, apesar de ser pessoalmente questionável, Galloway seja um sintoma de algo maior e mais perturbador que está acontecendo no Reino Unido.