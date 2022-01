O Pentágono, a Rússia continua a aumentar as tropas na fronteira – Europa

O chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, disse que Moscou quer relações “respeitosas” com Washington, enfatizando a importância de a Rússia obter garantias tangíveis para sua segurança no contexto da crise na Ucrânia. “Queremos relações boas, justas, respeitosas e igualitárias com os Estados Unidos, como com qualquer outro país do mundo”, disse Lavrov em entrevista transmitida pela televisão russa, enfatizando que a Rússia “não quer permanecer em uma situação em que seus segurança é rotineiramente violada.” Em seguida, Lavrov falou sobre a expansão oriental da OTAN, lembrando que “cada vez, acontece que a linha que (os países da OTAN) devem defender está se movendo mais para o leste” e “agora já está se aproximando” da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores anunciou que Moscou em breve enviará um pedido formal aos países da OTAN e da OSCE “exortando-os a especificar como pretendem implementar seu compromisso de não aumentar sua segurança. à custa dos outros.”

Enquanto isso, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse à Fox que a Rússia aumentou o número de suas tropas na fronteira ucraniana neste fim de semana. Vladimir Putin continua a “reforçar as forças na fronteira com a Ucrânia – destaca Kirby – e também vimos isso no fim de semana”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nas últimas horas que os Estados Unidos enviariam tropas para a Europa Oriental nos países da OTAN no curto prazo. Biden respondeu aos repórteres depois de fazer uma pergunta sobre a Ucrânia. O envio de um número limitado de tropas para a Europa Oriental “no curto prazo” vem na esteira de crescentes preocupações sobre uma possível invasão russa da Ucrânia. “Vou enviar tropas para a Europa Oriental para os países da Otan no curto prazo. Não muito”, disse Biden, retornando de uma visita a Pittsburgh, Pensilvânia, durante a qual teve a oportunidade de visitar a ponte desmoronada algumas horas antes de sua chegada. . O Pentágono colocou 8.500 soldados em alerta para uma possível implantação em países da OTAN na Europa Oriental.

Joe Biden “disse que há uma possibilidade real de que os russos invadam a Ucrânia em fevereiro”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Emily Horne em seu telefonema com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este último observou que Biden também disse isso “publicamente” e que o governo também “alertou sobre isso em janeiro”.

O Pentágono anunciou algumas unidades que foram colocadas de prontidão para eventualmente serem enviadas para a Europa Oriental no caso de invasão da Ucrânia pela Rússia, para um total de 8.500 homens. Entre eles, disse o porta-voz John Kirby, estão elementos do 82º Corpo Aerotransportado e do 18º Corpo Aerotransportado, ambos baseados em Fort Bragg, Carolina do Norte. Há também elementos da 101ª Divisão Aerotransportada de Fort Campbell, Kentucky, e elementos da 4ª Divisão de Infantaria de Fort Carson, Colorado. Também participam a Base Aérea Davis-Monthan, Arizona, Fort Hood, Texas, Base Aérea Lewis McCord, Washington, Fort Polk, Louisiana, Base Aérea Robins, Geórgia, Fort Stewart, Geórgia, Base Aérea Wright-Patterson e Ohio. As unidades mobilizadas incluem apoio médico, aéreo, logístico e de combate. A maioria das forças alertadas são da Força de Reação Rápida da OTAN.

