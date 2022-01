Coreia do Norte, Seul: Testando o míssil mais poderoso desde 2017 – a última hora

(ANSA) – Seul, 30 de janeiro – O míssil lançado hoje pela Coreia do Norte é o mais poderoso desde 2017, segundo Seul, que estima como Pyongyang poderá em breve implementar sua ameaça de retomar testes balísticos nucleares ou intercontinentais.



A Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte estava seguindo um “caminho semelhante” a 2017, quando as tensões estavam no auge na península coreana. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse em comunicado que Pyongyang estava “perto de quebrar sua moratória autoimposta” sobre testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais. O chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que “um míssil balístico de médio alcance foi detectado, que foi lançado em um ângulo alto em direção ao leste” na madrugada de hoje. O míssil foi lançado da província de Jagang do Norte, onde a Coreia do Norte lançou o que afirma ser mísseis hipersônicos nos últimos meses. A tripulação acrescentou que atingiu uma altitude máxima de 2.000 km e percorreu cerca de 800 km em 30 minutos antes de cair no Mar do Japão. O Japão também o considera um míssil de médio ou longo alcance. O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse que Tóquio “protestou fortemente contra a Coreia do Norte”, acusando-a de “ameaçar a paz e a segurança do Japão” com esses testes. O último míssil desse tipo que Pyongyang testou foi o Hwasong-12, que percorreu 787 quilômetros e atingiu uma altitude máxima de 2.111 quilômetros em 2017. Na época, os analistas estimavam que esse projétil tinha a capacidade de percorrer 4.500 quilômetros e depois chegar até Guam , um território dos EUA no Oceano Pacífico. (Tratativa).