Caos na Tunísia, o presidente Said demite o primeiro-ministro e os ministros e suspende o Parlamento: toque de recolher noturno imposto

Parlamento suspenso por 30 diasrescindir – rescindir imunidade de seus componentes renúncia forçada do primeiro ministro Hisham Al-Mashishi e alguns de seus ministros. A mudança repentina do Presidente da República, Kais Saied, joga o caos no caos Tunísia Mas o chefe de estado garante que “Isto não é um golpe.” E ter agido dentro dos limites da constituição do país. Mesmo que ele também tenha decidido impor Toque de recolher noturno 19h00 às 6h00 em todo o país e Suspensão do trabalho do servidor público por dois dias. “Decidi assumir o poder executivo com a ajuda do chefe do governo, a quem me nomearei – disse Saeed em discurso na televisão estatal – de acordo com a constituição, tomei as decisões exigidas pela situação para salvar TunísiaO estado e o povo tunisino. Quem fala em golpe deve ler a constituição ou voltar ao primeiro ano do ensino fundamental, fui paciente e sofri com o povo tunisiano. ”O presidente não descartou a adoção de Outras medidas Em seu discurso, ele disse que não queria mais derramamento de sangue depois de dez anos revolução de jasmimEle disse: “Quem mira uma arma que não seja a da legitimidade encontrará uma arma, mas … Eu não quero uma única gota de sangueE no final da manhã chega outra notícia que preocupa a estabilidade democrática do país: Said fez Feche o escritório local da tv árabe Al Jazeera, historicamente perto de Irmandade muçulmana Que por sua vez também está ligado ao Partido Islâmico Renascimento Que nessas horas se opõe aos movimentos do chefe de estado. Uma decisão que pode ser interpretada como uma tentativa Silenciando vozes críticas na Tunísia.

Um movimento que representa o fim de uma pessoa estande alongado que atormentou o país por meses, com o chefe de estado e governo ainda não encontrando um ponto de encontro Reorganização do gabinete do Poder Executivo Desde janeiro passado, Said não o aceitou. Depois, a situação complicou-se, pois os deputados várias vezes chegaram a um confronto físico dentro da classe. Por isso, o Presidente da República decidiu tratar o poder executivo com uma esponja, depois dos protestos de ontem que organizei na rede Movimento 25 de julho No dia do 64º aniversário da proclamação da República da Tunísia, que levou às ruas centenas de jovens e ativistas. Ontem, ativistas marcharam sob o sol quente e a temperatura era de 40 graus, gritando o slogan: “O povo quer dissolver o parlamento.” Entre outras solicitações do movimento para marcar uma data para isso Eleições antecipadas. força para publicar polícia Que fechou todas as estradas que levam ao prédio do parlamento e à central Avenida Bourguiba na capital. proxies usados gás lacrimogêneo Para dispersar alguns dos manifestantes que atiraram objetos contra eles e foram presos várias vezes. Os confrontos ocorreram em muitas cidades, principalmente em A Nabeul, Sousse, Kairouan, Sfax e Tozeur.

Após a decisão do presidente, o exército Parlamento cercado, depois de ter o acesso negado ao presidente da associação durante a noite, Rashid GhannouchiLíder do partido islâmico RenascimentoQuem se apresentou na frente da entrada com a porra Samira ChaouachiE Noureddine Buhairi E outros deputados da mesma facção e da Aliança Islâmica Al Karama. “Não fomos consultados, rejeitamos as decisões anunciadas por Kais Saied e apelaremos às organizações nacionais e da sociedade civil para se oporem a elas”, disse o próprio Ghannouchi após a reunião de emergência do movimento tarde da noite. Acreditamos que o Parlamento não foi dissolvido e permanecerá em sessão permanente. O Chefe de Estado errou ao aplicar as disposições do artigo 80. O que o Chefe de Estado acaba de anunciar não pode ser descrito como outra coisa senão um golpe. é um Um golpe contra a constituição e instituições do estado. ”Em vez disso, Saeed afirmou que advertiu o primeiro-ministro e o porta-voz da Câmara dos Representantes sobre a decisão tomada, mas este último respondeu:“ É verdade que o chefe de estado me ligou para dizer que iria anunciar situação de emergência, mas de forma alguma me disse que estava preparando um golpe de Estado e que pretendia mudar o atual sistema democrático de forma autoritária e unilateral ”.

Um memorando oficial foi emitido pelo Parlamento tunisino, esta tarde, no sentido de que todas as decisões anunciadas pelo presidente são “nulas e sem efeito” porque “contradizem a constituição e até mesmo o Artigo 80, que foi mal interpretado”. O memorando continua que o Parlamento permanecerá “no reunião permanente Devido à situação particularmente delicada, “conclama” as forças do regime e do exército a apoiarem o povo tunisino, proteger a constituição, apoiar o Estado de direito e preservar o prestígio do Estado e das instituições.

Helicópteros militares e policiais monitoram a situação na capital com medo de que isso aconteça حدوث levante popular O que poderia levar a confrontos violentos, mas já é um mistério sobre o destino do primeiro-ministro Michichi, que não apareceu em público após o anúncio do chefe de estado. De acordo com alguns meios de comunicação locais, executivos da Al-Nahda afirmam que existe status de prisão Enquanto isso, seu muito له Uma visita a roma, programado para 28 a 30 de julho, ignorado. O presidente também decidiu explodir o ministro da Defesa, Ibrahim BrtigiO Ministro da Justiça, Hasna bin Suleiman.

Ennahda pensa em um depósito Movimento de desconfiança em Saeed tendo em vista a sua destituição. A este respeito, Ghannouchi disse que “este golpe não irá restaurar os direitos sociais do povo tunisino” e exortou as pessoas a Eles estão se manifestando pacificamente para restaurar a democracia. Na verdade, os primeiros distúrbios ocorreram em frente à Câmara dos Representantes do Povo em Túnis. site de notícias Tunísia Digital Ele mencionou confrontos entre “cidadãos e elementos do Movimento Ennahda e da Coalizão Al-Karama” e falou de feridos com atiradores de pedras. Em seu site de rádio Mosaico Fm Ele se refere aos “apoiadores do Al-Nahda que atacaram” e à intervenção das forças de segurança que “mediam os manifestantes”.

Enquanto isso, o presidente Saeed foi para a rua e foi aplaudido pela multidão. Ainda não está claro se o Movimento 25 de Julho, sobre o qual pouco se sabe, mas está ativo há algumas semanas na Internet, é formado por partidários do chefe de Estado que assim pressionaram por sua intervenção ou se, pelo contrário, a vontade do presidente de fazer uma mudança no confronto com o governo Resultou em um chamado para que os manifestantes saíssem às ruas para justificar sua ação. Uma tática certamente facilitada por crise econômica severa que a Tunísia vem enfrentando há algum tempo, o que foi agravado por pandemiaO que levou à indignação de grande parte da população.

Como as primeiras reações chegaram às partes, que ontem à noite realizaram cúpulas para avaliar a situação. Além da posição claramente oposta ao movimento Ennahda, até mesmo seu aliado no governo, Qalb TounesEle definiu a ação do presidente como uma “séria violação da constituição e das disposições do Artigo 80”. A Tunísia também pediu ao primeiro-ministro que assuma suas funções “legítimas” e não crie um vácuo no gabinete do primeiro-ministro. Observadores estão preocupados que Saeed também tenha decidido assumir o cargo Procurador-Geral da República, com o corpo docente para ser capaz A prática do processo criminal. Isso permitiria prender até mesmo os deputados, dado o levantamento de sua imunidade. Mais uma vez, segundo as mesmas fontes, contra Ghannouchi e 64 outros deputados que têm processos pendentes perante a justiça, Proibição de viajar para o exterior.

No nível internacional, no entanto, o Comissão Europeia Vamos descobrir Palácio Berlamont “Ele está acompanhando os últimos desenvolvimentos com atenção. Pedimos a todos os atores que respeitem a constituição, as instituições e o Estado de Direito ”, afirmou um porta-voz do Serviço Diplomático da UE, Nabila Masrali. “Apelamos a todos para que mantenham a calma e evitem recorrer à violência para preservar a estabilidade do país”, concluiu. enquanto de moscas Eles relataram que “estamos acompanhando as notícias da Tunísia. Certamente esperamos que nada ameace a estabilidade e a segurança das pessoas neste país”, disse o porta-voz do Kremlin. Dmitriy Peskov.

Eu também’Itália Disse estar a acompanhar “com grande interesse a evolução da situação na Tunísia. A extensão e a natureza das decisões tomadas nas últimas horas devem ser avaliadas com atenção. Tal como expresso pela Itália, Preocupado Para a situação, suas implicações potenciais e apelos às instituições tunisinas para garantir o cumprimento da Constituição e do Estado de Direito – lê-se nota de Farnesina – Num momento em que a crise política e econômica no país é agravada pela recente deterioração do quadro epidemiológico, a Itália afirma seu apoio à estabilidade política e econômica na Tunísia e afirma sua sincera proximidade com o povo tunisino.

EU ‘Ele Ela Em vez disso, pede ‘exercício moderação, abstendo-se de violência e garantindo que a situação permaneça calma. ”Porta-voz oficial Farhan HaqEm nota, ele expressou sua “insatisfação” com a notícia de uma operação no quartel-general das forças de segurança Al Jazeera Tunísia. Esperamos que todos os jornalistas, incluindo jornalistas, sejam de Al JazeeraEles podem fazer seu trabalho sem serem maltratados. “