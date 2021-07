Olimpíadas Pellegrini 7A na final dos 200m livre: “Obrigado por acordar à noite”

«Tenho orgulho de deixar uma equipe que não era mais forte antes»: Ele disse isso aos microfones opinião um móvel Federica Pellegrini Imediatamente após sua última competição olímpica, os 200 metros livres em que ela ficou em sétimo lugar. “Estou feliz, tem sido uma bela jornada do início ao fim, anos e anos de traços. Eu gostei e estou feliz por estar abaixo de 1:56, meu melhor momento da temporada. Os meus últimos 200m a nível internacional, mas é verdade: daqui a alguns dias vou fazer 33 ”.

Corrida. Ônibus Olympiaco em Ariarn Titmus. A australiana de 20 anos, e cerca de 13 anos mais jovem que o campeão italiano, depois de levar o ouro nos 400 livres, também colocou o pescoço nos 200 estilos livres com o novo recorde olímpico de 1’53 “50. Bernadette Huge Siobhan De Hong Kong (1’53 “92), autor de corridas sensacionais, terceiro canadense Penny Oleksiak (1’54 “70). Apenas o quinto favorito de Eva Kathleen Ledecky (1’55 “21) desempenho Federica Pellegrini, que terminou sua quinta final olímpica consecutiva na mesma sétima distância em 1m55 “91. Ela só entrou na história depois da medalha de prata em Atenas 2004 e ouro em Pequim 2008.

Na véspera da corrida

Deixe-me ser claro, na sua frente há uma parede de concreto armado. A primeira coisa a não se enganar é realmente Federica Pellegrini, que hoje (na noite italiana, a partir das 3,41: a corrida será transmitida Não criptografado na TV no Rai 2, também em HD em 502 na terra digital e em 102 na TivùSatEla vai jogar sua quinta final olímpica. E isso basta para deixar o nome do campeão armado na história do esporte, e não apenas na história da natação. Porque em uma competição onde o corpo se deteriora rapidamente, a habilidade de pousar entre os oito primeiros do mundo, apesar de cruzar o limiar dos 30 anos, é quase lendária. E para remover esse “quase” só há uma maneira: Vá para a medalha. Novamente. Mas ninguém vai perguntar a ele, porque já é um milagre chegar ao Elite 200 Freestyle em Tóquio 2020. Poucos teriam apostado depois das quartas de final em que é disputado. credo nacional Ele ainda lutou para agarrar o passe para as semifinais. Mas, Como sempre acontece, nos momentos da atualidade, os eleitos sabem tirar para fora energias e impulsos que não crescem no jardim puramente humano.. O alvo é cortado com as pernas, é claro, embora o alvo do oponente esteja girando mais (principalmente devido à idade), com a cabeça (qualquer um que ficaria deprimido após a atuação do dia anterior) e com o coração. Porque Se não tivermos músculos e foco, devemos confiar naquele órgão que fez, fez e sempre fará a diferença.. A meta foi amplamente alcançada, não importa como o último capítulo de sua carreira olímpica se desenrole: a primeira nadadora a competir para chegar a cinco finais em cinco Olimpíadas diferentes. Só ali para se divertir, mas se um torcedor conhece um pouquinho de ‘divino’ e cuja carteira de identidade nunca foi pesada, sabe muito bem que no tanque do campeão de arma de fogo tem outro cheio, não vai voltar para cima para desempenho crítico. Porque Federica Pellegrini, contra as expectativas e também contra a própria realidade, tentará conquistar o pódio. Tóquio já a elevou ao posto de nadadora mais forte de todos os tempos, mas em outra façanha da casa da piscina, de ser “divina”, ela se tornaria “imortal”.

