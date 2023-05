Macron anuncia: “Vamos treinar pilotos ucranianos”

“Nossa estratégia é ajudar a Ucrânia a resistirAssim o afirmou Emmanuel Macron, durante a entrevista esta noite no Tf1, anunciando que durante as suas recentes conversações com Volodymyr Zelensky em Paris, abriu a “porta à formação” de pilotos ucranianos. Nas conversas “não se falava em caçar”. O presidente francês acrescentou, mas sobre “mísseis e treinamento”, Treino que “começa imediatamente”. “Por enquanto, vamos começar a treinar, é o acordo que a maioria dos europeus chegou”, observou Macron.

Em seguida, sobre o apoio dado à Ucrânia, Macron enfatizou que isso inclui ajudá-la a “organizar um contra-ataque no momento de sua escolha para que possa trazer todos de volta à mesa de negociações e, nas condições estabelecidas por seu escolhido, construir-se uma paz duradoura.” Então anuncie França enviará “novas munições”O presidente francês quis lembrar que “a guerra não está sendo travada contra a Rússia, mas a Ucrânia está sendo ajudada a resistir à invasão russa. Isso significa – concluiu – que não enviaremos armas que possam atingir ou atacar a Rússia”.