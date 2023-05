Patek Philippe quer matar sua maior conquista: o que está acontecendo

PatekPhilippe & Co. é um fabricante suíço de relógios de luxo: eles estão entre os mais antigos e famosos do mundo.

Um dos slogans da empresa é “Na verdade, você não possui um Patek Philippe. Você apenas cuida disso para a próxima geraçãoEste slogan, introduzido com o lançamento da campanha Generations em 1996, diz muito sobre o prestígio dos cronógrafos que a marca desenvolveu: objetos de imenso valor e sobretudo colecionáveis.

Precisamente por isso, há alguns anos a empresa decidiu limitar a produção e reduzir ao máximo a venda de relógios esportivos como o Nautilus. E tudo isso pode parecer paradoxal, já que o Nautilus é um dos maiores sucessos da empresa genebrina.

Fundada em 1839, a marca, que leva o nome de dois de seus fundadores (Anthony Patek e Adrien Philippe), decidiu se concentrar em objetos de valor. Desde que a empresa se tornou propriedade da família Stern na Suíça em 1932, a marca se especializou em luxo e exclusividade.

Agora, na Patek Philippe, eles planejam lançar uma nova linha de relógios: nada de novo foi produzido desde 1999. Na verdade, o CEO da Patek Philippe, Thierry Stern, revelou durante o Geneva 2023 Watch and Wonder Trade Show que a marca tem o desejo de lançar um novo linha modelo, que está programado para ser revelado ainda este ano, ou no próximo ano.

Patek Philippe nega Nautilus: os grandes projetos da marca suíça

A empresa suíça não suportava o fato de que seu relógio mais vendido é o Nautilus, um cronógrafo esportivo. O próprio Stern deu a entender que a marca queria Eles só se especializam em produções limitadas de grande valor. Portanto, espera-se que a produção de relógios de aço inoxidável diminua cada vez mais no futuro.

E quando a Patek interrompeu a referência do Nautilus. 5711 em 2021 fez exatamente isso para tentar gerenciar todos os pedidos dos modelos esportivos premium da Nautilus. Isso deve ter incomodado muito a empresa, que considera este relógio icônico uma peça inferior ou, de qualquer forma, não comparável a milhões de dólares em joias.

Dos dez relógios mais caros do mundo já vendidos em leilão, oito são relógios Patek Philippe. Em particular, o Campainha Patek Philippe Grandmaster Ref. 6300A-010 e a O cronógrafo mais caro já vendido em leilão. Eles pagaram demais a ele 31 milhões de dólares! Enquanto o cronógrafo de bolso mais valioso é o Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, o relógio mecânico mais complicado do mundo até 1989 (custou US$ 24 milhões).