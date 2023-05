O herói de 14 anos evita o pior com uma arma caseira e é pego

opinião minha irmã pequena 8 anos em perigo e você não pensou duas vezes. Pegue-o Funda E ele começou a bater com toda a força, ele tinha um homem que ele queria raptar menor. Foi o que aconteceu na floresta de Michigan, onde um garoto de 14 anos defendeu o melhor que pôde irmã de fotofazendo com que ele fuja.

A garota quer deixá-lo matá-la no carro e depois cortar sua cabeça

Cobra branca com veneno mortal no quarto: a descoberta chocante

Como mencionei InsidersA polícia relatou essa tentativa raptar Foi datado da última quarta-feira, 10 de maio, em uma casa em Alpena County, Michigan. A garotinha estava procurando cogumelos em seu quintal quando um jovem saiu da mata e a agarrou por trás e cobriu sua boca.

Mas o atacante de 17 anos não chegou a um acordo com a persona do irmão mais velho da menina. O adolescente agarrou seu estilingue e começou a golpeá-lo com força e repetidamente com golpes muito precisos no peito. E o sequestrador teve que abandonar sua intenção e fugir como o inferno.

Pouco tempo depois, a polícia deteve um suspeito – escondido em um posto de gasolina perto de casa – com provas Ferimentos na cabeça e no peito devido ao arremesso de pedras com tipoia.

Preso

era menor Preso E agora cai prisão Por acusações de tentativa de sequestro e aliciamento de menor, além de tentativa de agressão. O juiz estabeleceu fiança – desde que ele seja libertado da prisão – em $ 150.000. Uma história que o chocou Estado unido e que ele “coroou” seu irmão como A.J herói.

Leia o artigo completo

em Leggo.it