Os russos vão pagar por isso. Os ucranianos não vão desistir do território »

Como os ucranianos veem o futuro?Ucrânia? “Totalmente liberado e reconstituído dentro das fronteiras de 1991, ano da independência, incluindo a Crimeia.” E Zelensky? “O presidente da guerra, mas também do pós-guerra, firmemente na sela do consenso de seu povo.” e a criança? A associação é necessária para o guarda-chuva de segurança que ele fornece. Reconstrução? “Deve ser conduzido pelos cidadãos por meio dos prefeitos, mas os russos devem pagar por meio dos bens confiscados e pagamentos diretos.” Kyiv vencerá? “para ter certeza!”. Stephen Nix, diretor do Instituto Republicano Internacional na Eurásia, o think tank de Reagan e depois de McCain, está de volta a Kiev, explicando ao governo e ao parlamento ucranianos os números da terceira pesquisa realizada desde o início da guerra. Ao passar por Roma, Nix era o médico rotativo dos EUA para o presidente ucraniano. Zelensky, diz ele, ainda tem 91 por cento de apoio, não visto em vinte anos de pesquisas políticas. O salto no “sim” à entrada na OTAN também é impressionante, de 59% em abril de 2022 para 82% em fevereiro de 2023. O aumento foi registrado no Oriente, nos pontos de contato com a guerra.

Você morou na Ucrânia por três anos, como se sente hoje em Kiev?

Otimismo, positividade. Os ucranianos se sentem solitários. 97% acreditam na vitória. Esse sentimento de solidão diante da guerra é difuso e independente da área geográfica. As divergências entre o leste e o oeste da Ucrânia desapareceram. A confiança nas Forças Armadas chega a 98%. 93% veem um futuro promissor, número que não mudou muito depois de um ano e dois meses de guerra, tendo caído apenas dois pontos em relação aos 95 de abril de 2022. Números à parte, minha esposa e eu viajávamos por Kiev: as pessoas geralmente vão trabalhar e os filhos vão à escola. a vida continua. Evidência da firmeza e força do povo.

Os ucranianos esperam mais armas do Ocidente?

“Sim, é normal. Mas o sistema de defesa aérea foi fornecido. Agora o tema quente é o F-16. Após meu retorno, reportarei ao Congresso, pois já vi um forte apoio bipartidário à Ucrânia. Estou convencido que os Estados Unidos continuarão a ajudá-lo. Existe apenas um círculo.” “Um pequeno grupo de parlamentares, tão pequeno quanto barulhento, passa o tempo assistindo TV ou dando entrevistas a jornais, levantando suspeitas sobre o que está sendo feito. Acho que os EUA anunciarão outro pacote de ajuda massiva no outono.”

Qual será a final, segundo os ucranianos?

74% acreditam que retornaremos às fronteiras de 1991, enquanto 8% acreditam que a Crimeia é uma perdedora. Esta é uma previsão comum. Por isso, acredito que nenhum governo pode obrigar Kiev a entrar em negociações que o povo não aceitaria. Zelensky não poderia deixar de levar isso em consideração. Eles estão lutando por suas terras, suas famílias e sua liberdade. Eles suportaram assassinato, tortura, estupro e morte no campo… ».

Quem deve pagar pela reconstrução, segundo os ucranianos?

“Nem os americanos, nem mesmo os europeus. Os ucranianos esperam que a Rússia pague, seja por meio de seus ativos estrangeiros ou compensação direta. Na América, temos cerca de US$ 30 bilhões em produtos russos, e vocês na Europa têm mais. Basta pensar na Alemanha e no Reino Unido ».

É relativamente fácil congelar ativos, não apreendê-los…

“Estamos trabalhando nisso há meses, legalmente. No final daremos um jeito… ».

Quem deve decidir o que reconstruir?

«Segundo o inquérito, as comunidades locais e os eleitos locais. Por exemplo, eles precisam decidir quais pontes reconstruir primeiro, em consulta com o governo nacional.”

Em quais países os ucranianos se sentem mais apoiados?

“Polônia e Estados Unidos estão no topo da tabela. Seguido pelo Reino Unido. Depois a Alemanha, a Lituânia e a União Europeia».

