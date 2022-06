Há também uma lista de atendentes de estacionamento ilegal

Há também a lista de frentistas não autorizados entre os dados roubados do município durante o ataque hacker de 2 de junho passado, que foi divulgado hoje pela Community Vice, a quadrilha que enviou o sistema de computadores no Palazzo delle Aquile.

Os novos arquivos divulgados pelos hackers estão em um arquivo que contém também os dados da gestão operacional e da Polícia Judiciária, a lista de advogados com assistência judiciária gratuita, a lista de procedimentos da Daspo, autos e notificações da delegacia. .

Nos últimos dias, eles foram colocados pela primeira vez na dark web e depois disponibilizados para todos os dados da polícia municipal com correspondências dos líderes, números de telefone de vários funcionários municipais e outros dados confidenciais. Continuam a ser públicos os relatórios sobre a cobrança de impostos e taxas, processamento de salários, dotações para a tesouraria municipal, multas pagas pelos cidadãos em seus nomes e títulos, ordens de pagamento, formulários de avaliação e listas de funcionários com números excessivos. telefone, mas também mensagens privadas.

17 dias após o ataque do hacker, o site da autarquia não permite a marcação de serviços online, enquanto as câmaras Ztl continuam “em testes” devido à impossibilidade de pagamento e gravação dos corredores de hoje. A Polícia Postal de Palermo está investigando o roubo do computador. A autarquia continua a não emitir declarações nesta matéria, enquanto entre os especialistas estão aqueles que dizem que “é necessário esclarecer o que aconteceu, como esta informação pode ter sido roubada e sobretudo que informação foi efetivamente furtada”. . Assim, Pierluigi Paganini, especialista em cibersegurança e inteligência, disse que “é necessário notificar imediatamente e dar apoio às pessoas cujos dados foram roubados para evitar que sejam vítimas de ataques cibernéticos”.